Haberler Yaşam Haberleri Otoparkta drift atan sürücülere 700 bin lira ceza: 4 sürücünün ehliyetine el konuldu
Giriş Tarihi: 20.04.2026 12:50

İstanbul Sarıyer’de bir alışveriş merkezinin otoparkında drift atan B.G. (23), A.S.C. (24), F.Ş. (23), C.P. (19) ve M.A. (22) Sivil Trafik ekiplerince yakalandı. Sürücülere toplam 700 bin lira para cezası uygulanırken, 4’ünün ehliyetine 60 gün el konuldu. 1 sürücünün ehliyeti iptal edilirken, araçlardan biri ise trafikten men edildi.

Yunus Emre KAVAK
Olay, 28 Şubat Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir alışveriş merkezine ait otoparkta drift yapıldığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik yürüttüğü çalışmada 5 sürücünün drift yaptığını belirledi. Kimlikleri tespit edilen B.G., A.S.C., F.Ş., C.P. ve M.A., 19 Nisan Pazar günü yakalandı. Sürücülere 'Drift atmak' suçundan toplam 700 bin lira para cezası uygulandı.

EHLİYETLERİNE EL KONULDU

Yapılan işlemler sırasında 4 sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, 1 sürücünün ehliyeti 5 yıl içinde ikinci kez işlem yapılması nedeniyle iptal edildi. M.A. idaresindeki araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Emniyette sürücüler hakkında 'Ulaşım araçlarını kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak' suçundan işlem başlatıldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

