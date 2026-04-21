Otoparkta drifte 700 bin lira ceza

İstanbul Sarıyer
'de 28 Şubat'ta bir alışveriş merkezine ait otoparkta drift yapıldığı tespit edildi. Polis ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik yürüttüğü çalışmada 5 sürücünün drift yaptığını belirledi. Kimlikleri tespit edilen B.G. (23), A.S.C. (24), F.Ş. (23), C.P. (19) ve M.A. (22) yakalandı. Sürücülere 'Drift atmak' suçundan toplam 700 bin lira para cezası uygulandı. Yapılan işlemler sırasında 4 sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, 1 sürücünün ehliyeti 5 yıl içinde ikinci kez işlem yapılması nedeniyle iptal edildi. M.A. idaresindeki araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Emniyette sürücüler hakkında 'Ulaşım araçlarını kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak' suçundan işlem başlatıldı.