Otoparkta kanlı pusu! Minibüsü park ederken kurşun yağdırdı

Giriş Tarihi: 6.04.2026 00:55

Edirne’nin Keşan ilçesinde Metin Budak (41), evinin önündeki otoparkta minibüsü park ederken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla göğsünden vurulan Budak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

DHA
Olay, saat 19.00 sıralarında Yeni Mahalle Bülent Ecevit Caddesi 1-C Blok önündeki otoparkta meydana geldi. İnşaat ustası evli ve 3 çocuk babası Metin Budak, iş dönüşü 34 YZS 43 plakalı minibüsünü evinin önündeki otoparka park etti. Bu sırada minibüsün yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi belinden çıkardığı tabancayla açık olan camdan içeri 6 el ateş etti. Budak, ağır yaralanırken, şüpheli koşarak olay yerinden kaçtı. Göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanan Metin Budak, yakınları ve komşuları tarafından özel bir araçla Keşan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Budak, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Budak'ın cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Budak'ın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve bilgi aldı. Minibüs, polisin incelemesinin ardından yediemin otoparkına çekildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

