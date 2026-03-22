Giriş Tarihi: 22.03.2026 18:14

Otoyolda bayram yoğunluğu artarak devam ediyor

Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde, meydana gelen maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları nedeniyle dönüş yolunda yoğunluk artarak devam ediyor.

İHA
Otoyolda bayram yoğunluğu artarak devam ediyor
Özellikle bayram dönüşü dolayısıyla yola çıkan sürücülerin oluşturduğu trafik, kazaların da etkisiyle zaman zaman durma noktasına geliyor. Kazaların yaşandığı bölgelerde araç kuyrukları kilometrelerce uzarken, ekipler hem trafik akışını sağlamak hem de kazalara müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Otoyolda bayram yoğunluğu artarak devam ediyor

Yoğunluk nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı noktalarda araçların düşük hızla seyrettiği gözlemleniyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları, takip mesafesini korumaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarırken, alternatif güzergahların tercih edilmesinin yoğunluğu azaltabileceği belirtildi.

Otoyolda bayram yoğunluğu artarak devam ediyor
