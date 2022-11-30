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Giriş Tarihi: 30.11.2022 11:55 Son Güncelleme: 30.11.2022 11:55

Overwatch 2 Sistem Gereksinimleri - Overwatch 2 Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Oyun sektöründe adını sıkça duyduğumuz Overwatch 2 sistem gereksinimleri merak edilip araştırılmıştır. Popüler oyunlar arasında yer alan Overwatch 2 PC kaldırır mı veya kaç GB ram istiyor soruları araştırılan konular arasındadır. O halde Overwatch 2 kaç GB ram istiyor ve minimum PC gereksinimleri neler? Overwatch 2 kaç Fps sorusuyla beraber pek çok kullanıcı bu konuda araştırma yapmıştır. Bu yazımızın devamında Overwatch 2 sistem gereksinimleri hakkında merak edilen bilgilere yer verdik.

Overwatch 2 Sistem Gereksinimleri - Overwatch 2 Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Blizzard Entertainment'ın popüler oyunları arasında yer alan Overwatch 2 oyununun sistem gereksinimleri oyuncuların araştırdığı sorular arasındadır. Overwatch 2 kaç GB ram istiyor ve minimum PC gereksinimleri neler soruları kullanıcıların araştırdığı konular arasında yer almıştır. Bu soruların yanı sıra Overwatch 2 PC kaldırır mı sorusu bilgisayarın işletim sistemine göre değişiklik gösterecektir. Sıkça oynanan Overwatch 2 oyunun kaç FPS istediği de sıklıkla araştırılmıştır. Bu yazımızda sizler için ayrıca Overwatch 2 oyununun minimum sistem gereksinimleri hakkında merak edilen bilgilere yer verdik. İşte merak edilenler...

Overwatch 2 Sistem Gereksinimleri

Overwatch 2 oyununda kullanıcılar sistem gereksinimleri konusunda araştırma yapmıştır. Bu durumda oyunun tam performans oynanması için bilgisayardaki tüm sürücülerin güncel olması önem taşımıştır.

Oyunun önerilen sistem gereksinimleri şu şekildedir;

  • İşletim Sistemi: Windows 10

  • İşlemci: Intel Core i7 veya AMD Ryzen 5

  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD R9 38

  • Bellek: 8 GB RAM

  • Depolama: 50 GB kullanılabilir sabit disk alanı

Overwatch 2 oyununun minimum sistem gereksinimleri şu şekildedir;

  • İşletim Sistemi: Windows 7

  • İşlemci: Intel Core i3 veya AMD Phenom X3 8650

  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 600 serisi veya AMD Radeonn HD 7000 serisi

  • Bellek: 6 GB RAM

  • Depolama: 50 GB kullanılabilir sabit disk alanı

Overwatch 2 PC Kaldırır Mı

Overwatch 2 oyununda oyuncuların merak ettiği sorular arasında bu oyun PC kaldırır mı sorusudur. Bu oyun grafik olarak zorlayıcı bir oyun değildir. Bu nedenle ortalama düşük kaliteli PC'de de oynanabilir. Overwatch 2 oyunu Windows 7 ve üstü ile PC ile çalışacaktır.

Overwatch 2 Kaç GB Ram İstiyor

Overwatch 2 oyununun kaç GB ram istiyor olduğu, kullanıcılar tarafından internette araştırılmıştır. Severek oynanan Overwatch 2 oyununun önerilen sistemde 8 GB ram olmasının önemli olduğu görülür.

Overwatch 2 Kaç Fps

Overwatch 2 oyunu kullanıcılar tarafından çok tercih edilen oyunlardan birisidir. Overwatch 2 oyununda minimum sistem gereksinimleri oyunculara 30 FPS, önerilen sistem gereksinimleri ise 60 FPS sunmayı hedeflemiştir.

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Overwatch 2 Sistem Gereksinimleri - Overwatch 2 Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?
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