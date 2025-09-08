OVP nedir, ne demek, ne zaman açıklanacak? 2025 Orta Vadeli Program içeriği ve kapsamı

Türkiye ekonomisinin önümüzdeki yıllardaki yol haritasını belirleyecek Orta Vadeli Program (OVP) gündemdeki yerini koruyor. Makro politikalar, ekonomik ilkeler ve hedef gösterge niteliğindeki temel büyüklükleri kapsayan programla ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Peki, 2025 OVP nedir, ne demek, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tüm detaylar.
OVP AÇIKLANIYOR!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı 8 Eylül Pazartesi günü açıklayacaklarını bildirdi.
ORTA VADELİ PROGRAM NEDİR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından aktarılana göre program şöyle açıklanıyor:
5018 sayılı Kanunun 16'ncı maddesi uyarınca, çok yıllı bütçe hazırlık süreci Bakanlar Kurulunun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle başlamaktadır.
Orta Vadeli Program, bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirecektir. Aynı zamanda, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğinde olan bu Program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacaktır.
Çeşitli alanlarda birbirleriyle tutarlı bir amaç, politika ve öncelikler seti sunan Orta Vadeli Program, makro politikaların yanı sıra, temel gelişme eksenlerini ve ana sektörleri kapsamaktadır.
Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, idari ve yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde, kurumların karar alma ve uygulama süreçlerinde Programın amaç ve öncelikleri esas alınacaktır.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ DUYURDU
Ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritasını şekillendirecek olan Orta Vadeli Program (OVP) açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"OVP'de enflasyonun yıl sonunda %28,5 olacağı tahmin edildi. OVP'de 2026'da %16, 2027'de %9, 2028 yılında %8 enflasyon hedeflendi.
Hazırlık sürecinde ortak akıl ve katılım esas alındı. Ekonomik programımız başarıyla uygulanmaktadır. Ülkemiz dış şoklara karşı dayanıklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Dezenflasyon sürecini kesintisiz bir şekilde sürecek.
Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi iradesiyle ortaya koyduğumuz ekonomi programımız başarıyla uygulanmakta, somut sonuçlarını da birlikte görüyoruz.
Dünyada enflasyonla mücadelenin devamı ve parasal gevşeme döngüsünün ötelenmesi ve artan jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisi dengeli görünümünü korumaktadır.