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Giriş Tarihi: 12.2.2025 17:46 Son Güncelleme: 12.2.2025 17:48

Oy topladığı muhtar park yeri kavgasında kurşun yağdırmıştı! O emlakçı 15 gün süren yaşam savaşını kaybetti

İstanbul Bahçelievler'de mahalle muhtarıyla girdiği park yeri tartışmasında muhtar İbrahim G. tarafından silahla vurularak ağır yaralanan emlakçı Şeref Yılmaz tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti. Yılmaz’ın cenazesi yarın Şirinevler’de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Oy topladığı muhtar park yeri kavgasında kurşun yağdırmıştı! O emlakçı 15 gün süren yaşam savaşını kaybetti

İddiaya göre, Şirinevler Mahallesi Er Sokak'ta 29 Ocak günü meydana gelen olay şöyle yaşandı. Mahallenin muhtarı İbrahim G. aracını emlakçı Şeref Yılmaz'ın iş yerinin önüne park etmek istedi. Yılmaz burada ev taşıyorlar araç gelecek diyerek buraya park etme dedi. İkili arasındaki park yeri kavgası kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Gözü dönen muhtar Emlakçı Şeref Yılmaz'a peş peşe ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Ofisine geçen muhtar orada iddiaya göre hala öfkesini kontrol edemedi ve çocukları ve karısının gözü önünde bir el de havaya ateş açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şeref Yılmaz hastanede tedavi altına alındı. Muhtar polis ekiplerince gözaltına alındı.

Muhtar İbrahim G.

15 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Bakırköy Sadi Konuk hastanesinde tedavisi devam eden emlakçı Şeref Yılmaz bu sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi yarın Şirinevler Ulu camide kılınacak namazın ardından defnedilecek.

SEÇİM DÖNEMİNDE OY TOPLADIĞI MUHTAR KATİLİ OLDU

Öte yandan Şeref Yılmaz'ın seçim döneminde muhtar İbrahim G. için çevresindeki insanlardan oy istediği öne sürüldü.

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Oy topladığı muhtar park yeri kavgasında kurşun yağdırmıştı! O emlakçı 15 gün süren yaşam savaşını kaybetti
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