OYAK Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş'ın kaleme aldığı "Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi" kitabının imza günü yapıldı

Türkiye'nin önemli projelerinden Altay Ana Muharebe Tankı'nın önemli ismi OYAK Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, Turkuvaz Kitap'tan yayınlanan "Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi" kitabının imza günü için Bağdat Caddesi D&R Şubesi'nde okuyucuları ile biraraya geldi. Murat Yalçıntaş'ın kaleme aldığı Turkuvaz Kitap'tan yayınlanan "Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi" kitabının imza gününde okuyucularına yaşadığı serüveni ve kendi hayatından kesitleri içeren kitabın yazım sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kitabın satışından elde edeceği gelirleri Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladığını belirten Yalçıntaş, şunları kaydetti: "Hayatımda ilk kez bir kitap yazdım. Bu kitabı geceleri yazabildim. Bu kitap çocuğum gibiydi. Kitabı yazıp bitirdikten sonra Turkuvaz Kitap tarafından basılıp okuyucularımla buluşturulduğunda bir evladın bakılıp büyütülüp bir kız çocuğu gibi mürvetini görmek gibi okuyuculara uğurlanması beni çok duygulandırdı. Herkesin hayatta bir başarı amacı vardır. Zengin, Güçlü ve meşhur mutlu olmak gibidir. Benimkisi ise başka insanlara faydalı olmaktır. Altay tankı süreci de zorlu oldu. Bazen vazgeçmeyi düşündüm ama vazgeçmek karakterimde olmadığı için vazgeçmeyip başardım. Benim için nasıl yaşadığım ve geride ne bıraktığımdır. Altay projesinde çalışmaya başladığım zaman birkaç tane noktayı fark ettim. Birincisi, bu projenin Türkiye için ne kadar stratejik ve hayati olduğudur. İkincisi ise bu projeye birçok insanın yıllar boyunca katkı vermiş olmasıdır. Bu insanlar hakikaten isimsiz kahramanlar. Büyük fedakarlıklarla bu projeyi bir noktaya getirmişler; eğer bu yazılmazsa unutulacak bir şeydi. Bunun unutulmasını istemedim. Bu yüzden hem Altay tankından hem muhtelif savunma projelerinden alınan derslerin bir sonraki nesillere aktarılması, hem de hayatımda öğrendiklerimin yazıya dökülmesi için bu kitabı yazdım. Yeni Altay Tankı'nda binlerce insanın emeği var, bu insanlarımızın alkışlanması gerekir. Bu projede ambargoya uğraması muhtemel olan bütün parçaları Türkiye'de üretiliyor."

Turkuvaz Kitap'tan yayınlanan eser, kısa sürede 2'inci baskıyı yaptı. D&R Şubesi'nde okuyucuları ile buluştu ve büyük ilgi gördü. İmza ve lansman gününde de yoğun ilgi gösterilmesi bunun göstergesi oldu. Yalçıntaş'ın kaleme aldığı kaynak niteliğindeki eser, yeni Altay Ana Muharebe Tankı Projesi'nin kamuoyunda fazla bilinmeyen aşamalarını ve kritik gelişmeleri kapsamlı bir şekilde okuyucuya sunuyor.