Oylat Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Oylat Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Oylat Mağarası, havası nedeniyle astım, nefes darlığı ve bronşit hastaları tarafından mutlaka ziyaret edilmelidir. Bunun nedeni ise %90 oranında neme sahip olmasıdır. Mağaranın içinde yarasa, kelebek, solucan gibi çeşitli canlılar vardır. Dev kazanları, sarkıt, dikit ve sütunları ile oldukça ilginç bir yerdir. Oylat Mağarası nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar ve Müzekart geçiyor mu konuları ise gitmeyi planlayanların araştırdığı hususlardır.

Oylat Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir?

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hilmiye mahallesinde bulunan Oylat Mağarası, Bursa'ya 68 kilometre uzaklıktadır. İnegöl'e ise 17 km mesafede yer alır ve Oylat Kaplıcaları ile aynı güzergah üzerinde bulunur. Bu mağaranın yakınlarında 3 fay hattı vardır ve bu yüzden, depremlerin sık yaşandığı bir yerdir. Buranın oluşması da büyük ölçüde depremlere bağlıdır. Mağara içindeki sarkıt ve dikitler ise 17 senede meydana gelmektedir. Yakından görmek isteyenler, otobüs, uçak, feribot ve özel araçla buraya ulaşabilir. İstanbul'dan gidecekler, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu/O-5 ile İznik Orhangazi Yolu'nu kullanmalıdır. Ankara'dan seyahate çıkacaklar, Ankara Eskişehir Yolu, Dumlupınar Bulvarı, D200 veya E90 istikametinden ilerlemelidir. İzmir'den ulaşmak için ise O-5 karayolu kullanılmalıdır.

Oylat Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar?

Bugüne kadar yapılan çalışmalara göre İnegöl'de toplam 56 tane mağara olduğu tespit edilmiştir. Bunların bazıları, eski çağlardan kalma izler taşıdığı için tarihi açıdan önemli kabul edilir. Oylat Mağarası da 3 milyon yıllık bir geçmişe sahip olduğundan dolayı oldukça değerlidir. Hilmiye Köyü ve Oylat Kaplıcaları arasında yer alan mağara, iki katlıdır ve Türkiye'nin en büyük mağaralarından biridir. İçinde, ziyaretçilerin rahatça gezebileceği yolları, sarkıt ve dikitleri, sütunları, duvarları, damlataşları ve havuzları yer alır. Tüm bu doğal güzelliklere yakından bakmak için ödenmesi gereken giriş ücreti kişi başı, 7,5 TL'dir ve Müzekart geçerli değildir. Hafta içi ve hafta sonu ziyarete açık olduğu saatler ise 08:00-20:00'dır.