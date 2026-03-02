Haberler Yaşam Haberleri Oynadıkları av tüfeği ateş aldı, 15 yaşındaki Serhat öldü
Aydın'ın Söke ilçesinde arkadaşlarıyla oynarken ateş alan av tüfeğiyle vurulan Serhat Budak (15), hayatını kaybetti. Olayla ilgili K.Ç. (17) ile H.Ü.'yü (18), gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Söke ilçesi Atburgazı Mahallesi meydanındaki kahvehanenin önünde meydana geldi. Serhat Budak ile arkadaşları K.Ç. ile H.Ü., boş olduğunu düşündükleri av tüfeği ile oynamaya başladı. Bu sırada silah ateş aldı.

Saçmaların isabet ettiği Budak, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Budak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri K.Ç. ve H.Ü.'yü gözaltına aldı. Serhat Budak'ın cenazesinin bugün öğle saatlerinde toprağa verileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

