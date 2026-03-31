Oyun oynarken gözden kayboldu: Küçük çocuk 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu!
Siirt'in Baykan ilçesinde babaannesine misafirliğe giden 3 yaşındaki Emin G., isimli çocuk kayboldu. İhbar üzerine gelen ekiplerin çalışmalarında küçük çocuk 1,5 kilometre uzaklıkta bulunurken, sağlık kontrolleri sonrası ailesine teslim edildi.
Olay, akşam saatlerinde Baykan ilçesine bağlı Obalı köyünde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle babaannesine misafirliğe giden Emin G., evinin yakınlarında oyun oynadığı sırada gözden kayboldu.
Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, sağlık ve Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İz takip köpekleri ve köylülerin de yardımıyla Emin G., evden 1,5 kilometre uzaklıkta bir tepede otururken bulundu. Sağlık ekiplerinde kontrolleri yapılan Emin G., ailesine teslim edildi.
