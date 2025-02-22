Oyuncak dükkanı alev alev yandı! 2 kişi dumandan etkilendi

Yangın saat 20.00 sıralarında Çamçeşme Mahallesi Katip Çelebi Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın girişinde bulunan oyuncak dükkanında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek dükkanın tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Sağlık ekipleri tarafından yangında dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ambulansta oksijen tedavisinin yetersiz kalması üzerine 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle binanın 1'inci katındaki dairede, bitişikteki başka bir dükkanda ve park halinde bulunan bir otomobilde hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.