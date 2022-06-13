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Giriş Tarihi: 13.6.2022 17:54 Son Güncelleme: 13.6.2022 17:54

Oyuncak Müzesi Nerede? Oyuncak Müzesi'ne Nasıl Gidilir, Nereye Bağlı?

Oyuncak Müzesi Nerede? Oyuncak Müzesi’ne Nasıl Gidilir, Nereye Bağlı?

Tarihi dokuları, farklı medeniyetleri bir araya getiren yapısı ve şahane manzaralarıyla dikkat çeken İstanbul pek çok kişinin beğendiği şehirlerin başında geliyor. 7’den 70’e her türlü zevke hitap edebilen şehrin dikkat çeken diğer özelliklerinden biri de “Türkiye’nin ilk oyuncak müzesi” imzasını taşıyan müzeyi bünyesinde taşıyor olmasıdır. Sunay Akın’ın çabası ve öncülüğüyle 2005 yılından beri hizmet veren Oyuncak Müzesi nerede, Oyuncak Müzesi’ne nasıl gidilir, nereye bağlı merak edilen tüm detayları sizler için bir araya topladık.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 2005 yılında çocuklara bir hediye amacıyla Sunay Akın'ın açtığı Oyuncak Müzesi, o süreçten sonra popülerliğini giderek artırdı. 300 yıllık oyuncaklar da dahil olmak üzere toplamda 4000 oyuncağı bir arada sunan Sunay Akın Oyuncak Müzesi nasıl gidilir, nerede ve nereye bağlı?

İstanbul Oyuncak Müzesi Nerede, Nereye Bağlı?

Oyuncak Müzesi İstanbul ilinin Göztepe ilçesine bağlıdır. 30'u aşkın ülkenin antikacıları, açık artırma ve koleksiyonerlerinden toplanan oyuncakları bir araya getiren İstanbul Oyuncak Müzesi 3 farklı kuşağın keyifle zaman geçirebileceği alanlardandır.

Özellikle de çocuklu ailelerin mutlaka ziyaret etmesi gereken Oyuncak Müzesi'nde eğitim ve etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Müzenin web sitesinden takip edebileceğiniz bu eğitim ve etkinlikler çocuklarıyla keyifli zaman geçirmek isteyen kişilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Tam, indirimli ve ücretsiz bilet kategorileriyle hizmet veren Oyuncak Müzesi'nde Müze Kart kullanılamıyor.

Oyuncak Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Sunay Akım Oyuncak Müzesi Göztepe ilçesinde konumlandığı için toplu taşıma ya da şahsi araçlarınızla ulaşım sağlayabilirsiniz. Pazartesi günleri kapalı olan müzeye hafta içi 10:00 – 18:00, hafta sonu 10:00 – 18:30 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Müzeye gitmek istediğiniz bu saatler göz önünde bulundurmayı unutmamalısınız. İstanbul Oyuncak Müzesi'ne toplu taşıma araçlarıyla gitmek isterseniz otobüs ve tren seçeneklerinden faydalanabilirsiniz.

Otobüsle Oyuncak Müzesi'ne gitmek için 10B, 10S, 14Ç, 17, 19F ve 19S numaralı seferlerini tercih ederek Göztepe'ye ulaşabilirsiniz. Buradan GZ1 ve GZ2 numaralı otobüslerle Tütüncü Mehmet Efendi Camii'nde inebilirsiniz. Burada ER1, ER2 numaralı otobüsler sizi Erenköy İstasyonu'na ulaştıracaktır. Oyuncak Müzesi'ne tren ile gelmek istiyorsanız Erenköy durağına ulaşmanız yeterli olacaktır. Müzenin konumu Erenköy durağına 10 dakikalık mesafede bulunmaktadır.

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Oyuncak Müzesi Nerede? Oyuncak Müzesi'ne Nasıl Gidilir, Nereye Bağlı?
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