Oyuncu Ufuk Bayraktar hâkim karşısında: İfadesi ortaya çıktı!

KİMLİĞİNİ EVDE UNUTTU

Aylık gelirinin 1 milyon TL olduğunu söyleyen Bayraktar, kimlik tespiti sırasında aceleyle çıktığı için kimliğini evde unuttuğunu söyledi. Bayraktar savunmasında, "Beş yıldır o mahallede esnafım. Öğrencilere ve yardıma muhtaç kişilere yardım ederim. Alkolden uzak durmam gerektiğini biliyorum ve yeni dükkânda çok içtik. Etrafa rahatsızlık da vermiş olabiliriz. Ahmet Bey'i tanıyorum. Özellikle bir şey konuşmak için gitmedik, içmeye gitmiştik. Müştekinin yanına gittiğimde yanımda kimin olduğunu ve ne söylediğimi hatırlamıyorum. Ben 5 yıldır Cihangir semtinde, babamdan kalma bir çay bahçesinin sahibiyim. Mesleğim oyunculuktur. Alkol kullanımı nedeniyle sıkıntılar yaşamaktaydım. İlgili tarihlerde sabah saat 10 sıralarında içki içmeye başladım. Bu nedenle olayın ayrıntılarına tam olarak hâkim değildim. Ancak iddianamede geçtiği şekilde Ahmet Pehlivan'dan haraç istemedim. Ben Beyoğlu ilçesindeki gençlere yardımcı olmaya çalışırım. Birçok hayır işim olmuştur. Olay tarihinde müştekinin dükkânına arkadaşlarımla gitmiştik. Zaten oyunculuk yapmam nedeniyle birçok esnafı tanırım. Benden rahatsız olduğunu söylediği için kırılmıştım, bir kez daha gittim. Tarihini hatırlayamadığım bir gün yeşil reçeteli ilaç almıştım, üzerine de alkol kullanmıştım. Kendimde değildim. Müştekiyle arbede yaşadığımızı hatırlıyorum ancak ayrıntılara vakıf değilim. Soruşturma dosyasına giren kamera kayıtlarını izlemem neticesinde müştekiye vurduğumu gördüm. Ben müştekiye, esasen kendisinin dükkânında oldukça yüklü bedeller ödeyerek oturmamıza rağmen, benim dükkânıma bir çay içmeye dahi gelmemesine sinirlenmiştim. Ben yağma kastıyla hareket etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kimsenin parasını gasp etmeye çalışmadım. Amacım gençlere iş bulmaktı. Amacım yağma olsaydı hesap ödemezdim" dedi.