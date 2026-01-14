Oyuncu Ufuk Bayraktar hâkim karşısında: İfadesi ortaya çıktı!

Beyoğlu'nda 20 Ağustos 2025'te oyuncu Ufuk Bayraktar'ın bir işletmeye giderek işletmeyi koruma adı altında para istediği, işletme sahibinin bunu reddetmesi üzerine "Seni burada barındırmayacağım, görürsün" diyerek yumrukla saldırdığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Bayraktar'ın 7 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamenin kabulünün ardından Bayraktar, ilk kez hâkim karşısına çıktı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Ufuk Bayraktar, müşteki Ahmet P. ve taraf avukatları hazır bulundu.
KİMLİĞİNİ EVDE UNUTTU
Aylık gelirinin 1 milyon TL olduğunu söyleyen Bayraktar, kimlik tespiti sırasında aceleyle çıktığı için kimliğini evde unuttuğunu söyledi. Bayraktar savunmasında, "Beş yıldır o mahallede esnafım. Öğrencilere ve yardıma muhtaç kişilere yardım ederim. Alkolden uzak durmam gerektiğini biliyorum ve yeni dükkânda çok içtik. Etrafa rahatsızlık da vermiş olabiliriz. Ahmet Bey'i tanıyorum. Özellikle bir şey konuşmak için gitmedik, içmeye gitmiştik. Müştekinin yanına gittiğimde yanımda kimin olduğunu ve ne söylediğimi hatırlamıyorum. Ben 5 yıldır Cihangir semtinde, babamdan kalma bir çay bahçesinin sahibiyim. Mesleğim oyunculuktur. Alkol kullanımı nedeniyle sıkıntılar yaşamaktaydım. İlgili tarihlerde sabah saat 10 sıralarında içki içmeye başladım. Bu nedenle olayın ayrıntılarına tam olarak hâkim değildim. Ancak iddianamede geçtiği şekilde Ahmet Pehlivan'dan haraç istemedim. Ben Beyoğlu ilçesindeki gençlere yardımcı olmaya çalışırım. Birçok hayır işim olmuştur. Olay tarihinde müştekinin dükkânına arkadaşlarımla gitmiştik. Zaten oyunculuk yapmam nedeniyle birçok esnafı tanırım. Benden rahatsız olduğunu söylediği için kırılmıştım, bir kez daha gittim. Tarihini hatırlayamadığım bir gün yeşil reçeteli ilaç almıştım, üzerine de alkol kullanmıştım. Kendimde değildim. Müştekiyle arbede yaşadığımızı hatırlıyorum ancak ayrıntılara vakıf değilim. Soruşturma dosyasına giren kamera kayıtlarını izlemem neticesinde müştekiye vurduğumu gördüm. Ben müştekiye, esasen kendisinin dükkânında oldukça yüklü bedeller ödeyerek oturmamıza rağmen, benim dükkânıma bir çay içmeye dahi gelmemesine sinirlenmiştim. Ben yağma kastıyla hareket etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kimsenin parasını gasp etmeye çalışmadım. Amacım gençlere iş bulmaktı. Amacım yağma olsaydı hesap ödemezdim" dedi.
"SÖZLERİNİ YANLIŞ ANLADIM"
Şikayetini geri çeken müşteki Ahmet P. ise, "Ufuk Bayraktar oldukça sarhoştu. Mahallenin gençlerine '10 bin TL para ver, tablanı silsinler, iş yapsınlar' dedi. 'Dükkânları korusunlar' şeklinde bir şey söylemedi. Bu olaydan sonra uzun bir süre gelmedi. Sonra geldiğinde direkt, 'Sen benim çay ocağıma hiç gelmedin, seni burada barındırmayacağım' dedi. Daha sonra ben polise haber verdim. Sanıklardan şikâyetçi değilim, maddi ve manevi zararım yoktur. Ben Ufuk Bayraktar'ın sözlerini ilk başta yanlış anladım. 'Mahallenin gençleri mahalleyi korusun' şeklinde bir söylemi olmadı. '10 bin TL'ye, tablanı silsinler' şeklinde bir söylemi oldu" diye konuştu.
MAHKEME BAŞKANINDAN BAYRAKTAR'A "SEN İŞ BULMA KURUMU MUSUN"
Mahkeme başkanının Ufuk Bayraktar'a, "Sen iş bulma kurumu musun?" sorusuna Bayraktar, gözyaşlarını tutamayarak, "Ben yapmasam kim yapacak, hâkim bey" şeklinde yanıt verdi.
BAYRAKTAR'A YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
Mahkeme ara kararında, Ufuk Bayraktar'ın 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol hükmünün uygulanmasına devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 6 mayısa erteledi.