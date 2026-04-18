Öz dayılardan yeğenlerine şişeli işkence: O anları kayda aldılar! ’Öldür’ emrini dinlemeyince...

Diyarbakır'da meydana gelen korkunç olay geçtiğimiz Aralık ayında meydana geldi. İddiaya göre 24 yaşındaki A.B.'nin dayıları çete işi yapıyor, insanları tehdit edip paralarını alıyor ve bu işlerde de yeğenlerini kullanıyorlardı. İki dayı bir gün ablalarının oğlu olan A.B.'yi yanlarına çağırıp ondan da bir iş istediler. A.B.'ye bir adamın ismini söyleyip onu öldürmesini istediler bu durumu kabul etmeyen gencin hayatı kabusa çevirdiler.
Sabaha kadar evde zorla tutup işkence ettiler. İddiaya göre alkol şişesi ile işkenceye maruz kaldı. O anları kayda alan şüpheliler ailesine video gönderip, sosyal medyadan yayınladılar.
"BENİ SİLAHLA KAÇIRIP İŞKENCE ETTİLER"
Ailecek tehdit edildiklerini dile getiren A.B. yaşadıklarını şu sözlerle anlattı.; "Benim iki tane dayım var. Dayılarım çete işiyle uğraşıyor. İnsanları tehdit ediyor silahlı saldırılar yapıyor. Genelde bu işlerde yeğenlerini kullanıyor. Bunlar yüzünden suça bulaşan kuzenlerim oldu.
Beni bir gün yanlarına çağırdılar ve birini öldürmemi istediler. Ben kabul etmedi beni silahla alıkoyup işkence yaptılar. Gasp ettiler. Saatlerce işkence gördüm. O anları kaydedip arkadaşlarıma aileme herkese attılar. Beni çevreme rezil ettiler. Ya öldüreceksin ya da biz seni, anneni öldüreceğiz dediler. Bende şikayetçi oldum. Dayımın biri tutuklandı. Diğeri 3 ay kaçak gezdi yakalandı.