Öz oğlunu kafasından ve kalbinden vurdu

Arnavutköy Anadolu Mahallesi, Baysal Sokak'ta 19:50 sıralarında meydana gelen olayda iddialara göre şöyle yaşandı. Bir süre önce eşiyle boşanma kararı alan Murat Ateş iddiaya göre oğlu ve eşinin parasını zorla alıp kızıla birlikte memleketi Trabzon'a gitti.
Ancak geçtiğimiz günlerde tekrar İstanbul'a döndü. Oğlu Mutlucan ise teyzesinin evinde kalıyordu. Baba ve oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından oğluna iki el ateş eden Murat Ateş kaçtı.
OĞLUNU ÖLDÜRÜP KAÇTI
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Mutlucan Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazenin evden çıkarıldığı sırada, Mutlucan Ateş'in yakınları sinir krizi geçirdi. Polisin, olayın ardından kaçan ve çeşitli suçlardan kaydının olduğu öğrenilen Murat Ateş'i yakalama çalışmaları devam ediyor.