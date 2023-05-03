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Giriş Tarihi: 3.5.2023 09:23

Öz oğlunu kafasından ve kalbinden vurdu

İstanbul Arnavutköy’de eşiyle boşanma aşamasında olan ve yaklaşık 1 ay önce evdeki bir miktar parayı zorla alıp kızıyla Trabzon’a gittiği öne sürülen Murat Ateş dün akşam saatlerinde tekrar geldi. 23 yaşındaki oğlu Mutlucan Ateş ile para meselesi yüzünden tartıştılar çıkan tartışmada oğlunu kafasından ve göğsünden vurdu. Genç olay yerinde hayatını kaybederken polis kaçan babanın peşine düştü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Öz oğlunu kafasından ve kalbinden vurdu

Arnavutköy Anadolu Mahallesi, Baysal Sokak'ta 19:50 sıralarında meydana gelen olayda iddialara göre şöyle yaşandı. Bir süre önce eşiyle boşanma kararı alan Murat Ateş iddiaya göre oğlu ve eşinin parasını zorla alıp kızıla birlikte memleketi Trabzon'a gitti.

Ancak geçtiğimiz günlerde tekrar İstanbul'a döndü. Oğlu Mutlucan ise teyzesinin evinde kalıyordu. Baba ve oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından oğluna iki el ateş eden Murat Ateş kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mutlucan Ateş'in başından ve göğsünden aldığı iki kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, aile yakınları olay yerine akın etti.

OĞLUNU ÖLDÜRÜP KAÇTI

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Mutlucan Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazenin evden çıkarıldığı sırada, Mutlucan Ateş'in yakınları sinir krizi geçirdi. Polisin, olayın ardından kaçan ve çeşitli suçlardan kaydının olduğu öğrenilen Murat Ateş'i yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Öz oğlunu kafasından ve kalbinden vurdu
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