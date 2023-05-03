Öz oğlunu kafasından ve kalbinden vurdu

Ancak geçtiğimiz günlerde tekrar İstanbul'a döndü. Oğlu Mutlucan ise teyzesinin evinde kalıyordu. Baba ve oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından oğluna iki el ateş eden Murat Ateş kaçtı.