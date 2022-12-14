Ozan Tekcan’ın ölümüne sebep olan Kutlu ailesine 25 yıl hapis cezası

Şişli'de 7 Ocak 2020'de Mays çiftinin oğlu 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı getirildiği acil servis girişinde husumetlisine benzediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Akın Kutlu'nun ailesinin, akrabaları Ozan Tekcan'ı öldürdükleri, bir kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla yargılandıkları dava görülmeye devam etti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar baba Gazi Kutlu, oğulları Davut Kutlu ve Muhammed Kutlu getirildi. Tutuklu sanık Döndü Kutlu ile şikayetçilerden Şerife Tekcan ile mağdur Batuhan Karanlıkoğlu da duruşmaya katıldı.

SON SAVUNMALARINI YAPTILAR

Savunmasını yapan Davut Kutlu, "Aile boyu içerdeyiz. İlk saldırıya uğrayan benim. Motora binince Ozan Tekcan bana saldırdı. Annemden silah istediğim iddiası asılsızdır. Olay yerine polis çağıran da benim. Benden yaşça büyük olan ağabeyimi ve babamı nasıl azmettirmiş olabilirim. Keşke yaşanmasaydı, ama bu olayda tamamen suçsuzum. Çocuğum şu an mahkemede onun beni böyle görmesini istemezdim" diyerek beraatını talep etti.

''VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM''

Sanık Muhammed Kutlu, "Annemin bana silah verdiği söyleniyor, beni kimse azmettirmemiştir. Olay ani gerçekleşmiştir. Ozan ve Batuhan'ın karakol önüne geleceğini bilemeyiz ki. Hatta önümüzden küfrederek geçtiler. Panik ve korkuyla silah ateşledim. Öldürme kastım yoktu. Ayaklarına sıktım ailemizin komple içerde kalması isteniyor. Vicdan azabı çekiyorum" diye konuştu.

''AİLE BOYU TUTUKLUYUZ''

Baba Gazi kutlu ise "Uyuşturucu kullandıklarını söyledim. Şu anda ailemi hedef tahtasına koymalarının nedeni budur. Karakolun önünde bize saldırdılar. Oğlumda silah olmasa bizi öldüreceklerdi demek ki. Polisi arayan benim. Keşke beni bıçaklasalardı da ölmeseydi. Kesinlikle adam öldürmedim. Hele hele akrabamı mı öldüreceğim. Aile boyu tutukluyuz elinizi vicdanınıza koyun. Kesinlikle olayı durdurmaktan başka bir niyetim yoktu" şeklinde kendisini savundu.

''OZAN OĞLUM GİBİ ELİMDE BÜYÜMÜŞTÜ''

Azmettirmekle suçlanan anne Döndü Kutlu da, "Asla ben azmettirici değilim. Karakola girdiğimde nasıl oğluma silah verebilirim. Elimde telefon yoktu nasıl azmettirebilirim. Ozan oğlum gibiydi elimde büyümüştü. Ne oldu, nasıl oldu, araya ne girdi bilmiyorum. Asla azmettirmedim. Suçu kabul etmiyorum. Torunlarıma bakmak istiyorum, tahliyemi isterim" dedi.

AİLENİN CEZASI BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, sanık Muhammed Kutlu hakkında "Kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis, Batuhan Karanlıkoğlu'nu yaralama suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 1 yıl 3 ay hapis ve 740 TL adli para cezası olmak üzere toplam 28 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 740 TL adli para cezası verildi. Heyet, sanık Davut Kutlu'ya "Kasten öldürmeye yardım" suçundan 8 yıl 4 ay hapis, Ozan Tekcan'ı olay öncesinde yaralama suçundan ise 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet sanıklar Gazi ve Döndü Kutlu hakkında "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan 25'er yıl hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

''OĞLUN GERİ GELMEYECEK''

Heyet sanıklar Muhammed, Gazi ve Döndü Kutlu hakkında "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan 25'er yıl hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Kararın okunmasının ardından Ozan'ın ailesi sanıklara "Layığınızı buldunuz" derken, sanık Döndü Kutlu da "Ben yatıp çıkacağım, ama oğlun geri gelmeyecek" diye bağırdı.