Haberler Yaşam Haberleri Ozan Tekcan’ın ölümüne sebep olan Kutlu ailesine 25 yıl hapis cezası
Giriş Tarihi: 14.12.2022 11:54 Son Güncelleme: 14.12.2022 11:55

Ozan Tekcan’ın ölümüne sebep olan Kutlu ailesine 25 yıl hapis cezası

Ünlü şarap firması sahibi Figen ve Randolph Mays çiftinin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı acil servis girişinde husumetlisine benzediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Akın Kutlu'nun ailesinin, akrabaları Ozan Tekcan'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme sanık Muhammed Kutlu’yu 28 yıl 1 ay 15 gün hapis, anne Döndü ve baba Gazi Kutlu'yu ise 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Çıkışta Ozan Tekcan’ın ailesinin ‘’Layığınızı buldunuz’’ demesi üzerine sanık Döndü Kutlu "Ben yatıp çıkacağım, ama oğlun geri gelmeyecek" diye bağırdı.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Ozan Tekcan’ın ölümüne sebep olan Kutlu ailesine 25 yıl hapis cezası

Şişli'de 7 Ocak 2020'de Mays çiftinin oğlu 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı getirildiği acil servis girişinde husumetlisine benzediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren Akın Kutlu'nun ailesinin, akrabaları Ozan Tekcan'ı öldürdükleri, bir kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla yargılandıkları dava görülmeye devam etti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar baba Gazi Kutlu, oğulları Davut Kutlu ve Muhammed Kutlu getirildi. Tutuklu sanık Döndü Kutlu ile şikayetçilerden Şerife Tekcan ile mağdur Batuhan Karanlıkoğlu da duruşmaya katıldı.

SON SAVUNMALARINI YAPTILAR

Savunmasını yapan Davut Kutlu, "Aile boyu içerdeyiz. İlk saldırıya uğrayan benim. Motora binince Ozan Tekcan bana saldırdı. Annemden silah istediğim iddiası asılsızdır. Olay yerine polis çağıran da benim. Benden yaşça büyük olan ağabeyimi ve babamı nasıl azmettirmiş olabilirim. Keşke yaşanmasaydı, ama bu olayda tamamen suçsuzum. Çocuğum şu an mahkemede onun beni böyle görmesini istemezdim" diyerek beraatını talep etti.

''VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM''

Sanık Muhammed Kutlu, "Annemin bana silah verdiği söyleniyor, beni kimse azmettirmemiştir. Olay ani gerçekleşmiştir. Ozan ve Batuhan'ın karakol önüne geleceğini bilemeyiz ki. Hatta önümüzden küfrederek geçtiler. Panik ve korkuyla silah ateşledim. Öldürme kastım yoktu. Ayaklarına sıktım ailemizin komple içerde kalması isteniyor. Vicdan azabı çekiyorum" diye konuştu.

''AİLE BOYU TUTUKLUYUZ''

Baba Gazi kutlu ise "Uyuşturucu kullandıklarını söyledim. Şu anda ailemi hedef tahtasına koymalarının nedeni budur. Karakolun önünde bize saldırdılar. Oğlumda silah olmasa bizi öldüreceklerdi demek ki. Polisi arayan benim. Keşke beni bıçaklasalardı da ölmeseydi. Kesinlikle adam öldürmedim. Hele hele akrabamı mı öldüreceğim. Aile boyu tutukluyuz elinizi vicdanınıza koyun. Kesinlikle olayı durdurmaktan başka bir niyetim yoktu" şeklinde kendisini savundu.

''OZAN OĞLUM GİBİ ELİMDE BÜYÜMÜŞTÜ''

Azmettirmekle suçlanan anne Döndü Kutlu da, "Asla ben azmettirici değilim. Karakola girdiğimde nasıl oğluma silah verebilirim. Elimde telefon yoktu nasıl azmettirebilirim. Ozan oğlum gibiydi elimde büyümüştü. Ne oldu, nasıl oldu, araya ne girdi bilmiyorum. Asla azmettirmedim. Suçu kabul etmiyorum. Torunlarıma bakmak istiyorum, tahliyemi isterim" dedi.

AİLENİN CEZASI BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, sanık Muhammed Kutlu hakkında "Kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis, Batuhan Karanlıkoğlu'nu yaralama suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 1 yıl 3 ay hapis ve 740 TL adli para cezası olmak üzere toplam 28 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 740 TL adli para cezası verildi. Heyet, sanık Davut Kutlu'ya "Kasten öldürmeye yardım" suçundan 8 yıl 4 ay hapis, Ozan Tekcan'ı olay öncesinde yaralama suçundan ise 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet sanıklar Gazi ve Döndü Kutlu hakkında "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan 25'er yıl hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

''OĞLUN GERİ GELMEYECEK''

Heyet sanıklar Muhammed, Gazi ve Döndü Kutlu hakkında "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan 25'er yıl hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Kararın okunmasının ardından Ozan'ın ailesi sanıklara "Layığınızı buldunuz" derken, sanık Döndü Kutlu da "Ben yatıp çıkacağım, ama oğlun geri gelmeyecek" diye bağırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe EYT açıklaması! Emeklilik için yeni sayı açıklandı
Asgari ücret 2023'te yeniliklerle geliyor! Asgari ücret zammı tüm maaşları etkileyecek
Gabar'da köylülerin petrol sevinci: Oralara gidemezdik şimdi petrol fışkırıyor
Stokçular zorda! Fırsatçının malı elinde kaldı
HDP'den CHP ve İYİ Parti ile 'İttifak' itirafı! Akşener buna ne diyecek?
EYT SON DAKİKA: İşte kesinleşen 3 şart! Kabine Toplantısı kararları bekleniyor: EYT yaş sınırı, şartı ne olacak?
Meteoroloji son dakika: İstanbul hava durumu ve fırtına uyarısı geldi! İstanbul'a ne zaman kar yağacak, hangi gün?
Son dakika: Türkiye'nin kara harekatı öncesi ABD'den skandal hamle! Washington yine şaşırtmadı
KISMETSE OLUR PROGRAMI YARIŞMACILARI kimdir, kadroda kimler var, isimleri ne? İşte Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacıları
Başkan Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması: EYT düzenlemesi süreci nasıl işleyecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ozan Tekcan’ın ölümüne sebep olan Kutlu ailesine 25 yıl hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA