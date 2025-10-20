Özbekistan kültürel mirasına Türk desteği

Özbekistan'ın kültürel mirası, Türk tasarımcıların imzasıyla Taşkent'ten Semerkant'a uzanarak, geçmişle geleceği çağdaş müzecilik anlayışıyla buluşturuyor. Tarih ile teknolojiyi aynı zeminde buluşturan müze projelerini hayata geçiren Türk tasarımcılar, iki ülke arasında kültürel işbirliğinin güçlenmesine ve ortak mirasın geleceğe taşınmasına öncülük ediyor. Outdoor Factory Baştasarımcısı Sinan Turaman, "Bu görüntünün arkasında 200- 250 kişi var. Hem İstanbul'dan hem Özbekistan'dan destekler var. Özbek halkıyla, buradaki hocalarla, profesörlerle, alimlerle, devlet büyükleriyle koordineli çalışmanın sonucu" dedi.