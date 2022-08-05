Haberler Yaşam Haberleri Özbekistan Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Özbekistan'a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
Giriş Tarihi: 5.8.2022 11:40 Son Güncelleme: 5.8.2022 11:41

Özbekistan Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Özbekistan'a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Artan teknolojinin ardından günümüzde artık insanlar rahatlıkla istediği yerlere ziyaretlerde bulunabilmektedirler. Ancak çoğu zaman ülkeler, vatandaşların ülkelerine girebilmeleri için bazı izinler ve belgeler istemektedir. Bu izin konuları da sürekli farklı ülkelere seyahat etmeyi düşünenleri ve belli başlı ülkeleri çok görmek isteyen kişileri merakta bırakan konular olmuştur. Kişilerin en çok merak ettiği konu ise gitmek istediği ülkelerin vize isteyip istemediği olmuştur. Özbekistan Cumhuriyeti Orta Asya’da yer alan bir ülkedir ve 7 bağımsız Türk devletinden biridir. Bu yüzden Türk nüfusunun olduğu ülkelerle etkileşim içindedirler. Peki, Özbekistan Vize istiyor mu? Türkiye’den Özbekistan’a gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı?

Özbekistan Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Özbekistan’a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Özbekistan Cumhuriyeti Orta Asya'da yer alıp bağımsız 7 Türk devletinden biri konumundadır. Bu yüzden de Türk nüfusunun bulunduğu ülkelerle ve özellikle Türkiye ile de kuvvetli ikili ilişkileri bulunmaktadır. Bu ikili ilişkilerin kuvvetli olması da Özbekistan hakkında birçok soruyu peşinden getirmiştir. Kültürel zenginlik olarak da birçok zenginliği sahip Özbekistan Cumhuriyeti, bu sebeple fazla ziyaretçi almaktadır. Yazımızda bizler de sizler için Özbekistan vize istiyor mu, Türkiye'den Özbekistan gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı gibi soruların ayrıntılı cevaplarını vererek sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Özbekistan Vize istiyor Mu?

Özbekistan Cumhuriyeti'ne seyahat edecek olan vatandaşlardan umumi (bordo), hususi (yeşil), ve hizmet (gri) pasaport sahipleri 30 günlük seyahat süresi dahilinde herhangi bir vizeye tabi değillerdir ancak 30 günden fazla seyahat söz konusu ise vize almaları gerekmektedir. Diplomatik pasaport sahipleri ise süresiz olarak Özbekistan Cumhuriyeti için vize almadan seyahatlerini yapabilmektedirler. Vize almak için ise Özbekistan Cumhuriyeti Konsolosluğu'na ya da yetkilendirilmiş vize başvuru merkezleri bulunmaktadır. Vatandaşlar buralara başvurarak vizelerini alabilmektedirler. Özbekistan Cumhuriyeti'nin istediği vize türleri şunlardır:

  • Özbekistan Turistik Vize
  • Özbekistan Ticari Vize
  • Özbekistan Aile Ziyareti Vizesi
  • Özbekistan Öğrenci Vizesi

Özbekistan'a Vize Kalktı Mı?

Özbekistan Cumhuriyeti, umumi, hususi ve hizmet tipi pasaportlardan 30 günden fazla sürecek seyahat programları için vize istemektedir. Vize istemediği tek pasaport çeşidi diplomatik pasaporttur. Diplomatik pasaportu bulunmayan tüm pasaport sahipleri vize başvurusunda bulunmak durumundadır. Bunun için de Özbekistan cumhuriyeti Konsolosluğu'na ve yetkilendirilmiş vize merkezlerine başvuru yapılabilmektedir.

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Özbekistan Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Özbekistan'a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
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