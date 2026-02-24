Özbekistan’da cinayet işledi İstanbul’da yakalandı

İstanbul'dan Özbekistan'a ortak restoran açmaya giden Türk işdamı Kadir Tunç'un (51) cesedi Buhara'nın Condor kasabasında 17 Ekim 2025 tarihinde bir çoban tarafından bulundu. Tunç'un birlikte restoran açmak için gittiği arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Özbekistan polisi ceset üzerinde yaptığı incelemede, maktülün bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan çalışmada olayla ilgili olarak bölgeden geçen bir otomobilin plakasının belirlendiği ve şüpheli aracın, İstanbul'da yaşayan Suat T. adlı bir Türk tarafından kiralandığı ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek Suat T. adlı kişiyi inceleme altına aldı.

İncelemelerde Suat T.'nin Özbekistan'da birlikte lokanta açmayı planladığı Kadir Tunç'la birlikte geçtiğimiz Mayıs ayında Özbekistan'da olduğunu tespit etti. Kadir Tunç hakkında 3 Haziran 2025 tarihinde kuzeni tarafından kayıp müracaatı yapıldığı belirlendi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada aralarında Suat T.'nin (49) de bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler poliste yapılan sorgularında cinayeti itiraf ederlerken olayın üzerindeki sır perdesi kalkmış oldu. Şüpheli Suat T. ve 3 arkadaşı Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suat T.'nin ilk ifadesinde, "Özbekistan'a birlikte restoran açmaya gittik. Kendisine 19 bin dolar vermiştim. Orada anlaşamadık. Yolda tartıştık. Ben de bıçakladım. Yol kenarına attık" dediği öne sürüldü.