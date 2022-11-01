Özbekistan’dan Ne Alınır? Özbekistan’dan Hediye Olarak Ne Getirilir?

Topraklarında bilim insanlarının yetiştiği, İpek Yolu üzerinde bulunan şehirleri ve Orta Asya'daki Türkler için büyük öneme sahip Fergana Vadisi ile göz dolduran Özbekistan'dan ne alınır sorusuna verilebilecek birçok cevap vardır. Özbekistan'dan alınacak hediyelik eşyalar, bir bakıma kişinin yanında götüreceği hatıralar olarak da kabul edilebilir. En çok neyi meşhur ve Özbekistan'dan ne getirilir sorusunun cevabı ile ilgilenenler vardır. İşte Özbekistan'dan alınacaklar hakkında merak edilenler…

Özbekistan'dan Ne Alınır?

Resmi dili Özbekçe olan Özbekistan, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra bağımsızlığını elde etmiş Türk cumhuriyetlerinden biridir. Rus nüfusun da azımsanmayacak oranda olduğu bu ülkede, çeşitli Türk ve farklı ırklara mensup azınlıklar bulunur. Geçmişte ise Perslerden, Timur İmparatorluğu'na kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Tarihi, kültürü ve eserleri ile bir o kadar turistik ve görülmeye değerdir.

Özbekistan seyahatinden eli boş dönmek hem sizin, hem de aileniz ve yakın çevrenizin üzülmesine neden olabilir. Tarihsel ve kültürel açıdan olağanüstü derecede zengin olan bu ülke, ziyaretçilerine çok çeşitli hediyelik eşyalar sunar. Evinizin atmosferini değiştirmeye yardımcı olacak ve Özbek zevkine göre dekore etmenize destek olacak otantik ve göz alıcı dekorasyon ürünleri bulmak mümkündür. Bu hediyelik eşyaların çoğusu yerel, geleneksel ve el yapımıdır. Bu da onlara, daha fazla çekicilik ve güzellik kazandırır.

Özbekistan'dan Alınacak Hediyelik Eşyalar

Özbekistan, yüzyıllardır tüm dünyaya ihraç edilen geleneksel ürünleri ile tanınır. İşte Özbekistan'da hediyelik eşya satın almak için bazı fikirler…

Desenli "dobbi" isimli takkeler

"Karakul" adı verilen ve yapımında koyun yünü kullanılan kışlık şapka ve kıyafetler

Deri ve diğer malzemelerden üretilen kalpaklar

Ahşap hediyelik eşyalar

İpek halılar

El dokuması halılar

Seramik tabaklar

Çömlekler

Testiler

Motifli kumaşlar

Geleneksel Özbek kıyafetleri

El yapımı bıçaklar

Kuru meyveler, şifalı kuru bitkiler