Özdemir, "Bayrampaşa halkına karşı sorumluluk için gece gündüz çalışacak. Biz de takip edeceğiz"

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine İbrahim Akın'ın seçilmesinin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, belediye binasında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Özdemir, 21 Eylül'de yapılan ilk seçim ve sonrasında yaşananları anlatarak, hukukun verdiği kararla bugün seçimlerin yenilendiği dile getirdi. Bugün de meclis üyelerinin iradesine müdahale edildiğini belirten Özdemir, verdikleri mücadele sonucu İbrahim Akın'ın belediye başkan vekili olduğunu söyledi. Seçimlerin Bayrampaşa'ya hayırlı olmasını dileyen Özdemir, "Başkanın esas imtihanı şimdi başlıyor. Bayrampaşa halkına karşı sorumluluk için gece gündüz çalışacak. Biz de takip edeceğiz." dedi.

Meselenin seçimin kazanılıp kaybedilmesi olmadığını ifade eden Özdemir, "Bugüne kadar birçok seçim yapıldı. 1998 yılında Cumhurbaşkanımızın MEB'in akreditasyonundaki bir kitapta yer alan şiiri okuduğu için görevden alınması sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi aday gösterdi. Madem siz halkın iradesinin başkanlık seçiminden sonra bir daha meclisten seçilmesi noktasında aday gösterilmemesi gerektiğine inanıyorsanız aday göstermeyeceksiniz. 2017'de Kadir Topbaş başkanımızdan sonra CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'ydu. Ben de o zaman meclis üyesiydim. Orada da seçime CHP girdi ve bunu kendisinde hak gördü. Bu sene Bağcılar'da benim görevi devrettiğim seçimde de CHP aday gösterdi. Burada Cumhuriyet Halk Partisi bence şunu sorgulasın, neden kendi içlerindeki meclis üyesi arkadaşları partide kalmadı? Neden bir kavga ortamı var CHP'de? CHP, linç kültürünü bırakın AK Partililere kendi Cumhurbaşkanı adaylarına uygular duruma düştü."

Bugün gerçekleşen seçimlerde vakur bir mücadele verdiklerini belirten Özdemir, tek dertlerinin meclis üyelerinin iradesine ipotek koydurmamak olduğunu dile getirdi. Bayrampaşa'da büyük bir yükü omuzlarına aldıklarını söyleyen Özdemir, "Ekonomik olarak 18 aylık süre içerisinde dibi vurmuş bir belediyeyi şu anda başkan vekilimiz devraldı. Birçok sıkıntılı durumun var olduğunu biliyoruz. Başkanımız görevin başına geldiğinde bunları da irdeleyip kamuoyu ile paylaşacaktır. Bayrampaşa Belediyesi'ni nasıl usulsüzlüklerle yönetildiğini, Bayrampaşa'nın halkının kaynaklarını nasıl iç edildiğini, Bayrampaşa halkının emanet ettiği makamın Bayrampaşalının lehine değil de kendi ikballerine yönelik kullanıldığı görülecektir."

Akın'ın bundan sonra parti ayrımı yapmadan herkesin belediye başkanı olacağını ifade eden Özdemir, CHP'lilerin de görüşlerine değer vereceğini aktardı.

İl yönetimi olarak kendilerinin de çalışmaları takip edip Akın'dan güzel hizmetler yapmasını isteyeceklerini dile getiren Özdemir, Bayrampaşa halkının güzel bir süreç yaşamasını istediklerini belirtti. Başkan vekili seçiminde AK Parti adayına verilen ve iptal edilen bir pusulaya ilişkin bir basın mensubunun yönelttiği soruyu da yanıtlayan Özdemir, şunları kaydetti:"Burada net açık ve seçik bir şekilde ortada olan bu iradenin gasbedilmemesi gerektiğini, yaptığımız itirazla, oradaki duruşumuz sonraki oylamalarda da farklı bir tutuma gitmeme eğilimini de oluşturdu. O yüzden meclis başkan vekilinin ikinci turdaki tutumunu sonraki turlarda sergilememesini yanlışını gördüğü şeklinde değerlendiriyorum." Daha sonra TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın ve bazı AK Parti milletvekilleri belediye önünde toplanan partilerle buluştu.