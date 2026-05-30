Özel bakımevinde şiddet iddiası! 67 yaşındaki annesi için suç duyurusunda bulundu

Emre Kanafil, annesinin yıllardır kendi evlerinde büyük bir özenle bakıldığını belirterek, "Ne maddi ne manevi hiçbir sıkıntımız yoktu. Sağlık kontrolleri düzenli yapılır, ilaçları aksatılmazdı. Annemle bir bebek gibi ilgileniyorduk. Apartmandaki bazı kişiler asılsız şikayetlerde bulundu. 'Kadına bakmıyorlar' diye ihbar etmişler. Çok kısa sürede annemi bakım merkezine yerleştirdiler" diye konuştu.

"100 KİLODAN 65 KİLOYA DÜŞTÜ"

Bakım merkezine yerleştirildikten sonra annesinin sağlık sorunlarının arttığını öne süren Kanafil, "İlaç dozunu artırmışlar. Annem böbrek yetmezliği tanısı aldı. Sürekli hasta olmaya başladı. Kuruma girdiğinde yaklaşık 100 kiloydu, şimdi 65-70 kiloya kadar düştü" dedi.

Annesinin aynı odada farklı hastalarla kaldığını söyleyen Kanafil, "Gece sürekli ışık açılıyor, bağırışlar oluyor. Annem huzurunu kaybetti. Üstelik başka kişilerin kıyafetlerini giydirdiklerini gördük" dedi.

DARP İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU

Bayramın ilk günü annesini ziyarete gittiğinde vücudundaki morlukları fark ettiğini söyleyen Emre Kanafil, "Annem başka bir hasta tarafından darp edildiğini anlattı. Emniyete gidip şikayetçi olduk. Adli rapor da aldık" dedi. Mahkeme sürecinin devam ettiğini belirten Kanafil, "Tek isteğim annemin yeniden evine dönmesi. Torunlarını, evini özlüyor. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz" diye konuştu.

