Özel çocuklara özel etkinlik

Gürsu Belediyesi'nin 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklerde özel çocuklar ve aileleri eğlenme imkanı buldu. Çocuklar, Gürsu Orman Park'ta özel etkinliklerde keyifli zaman geçirdi. Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce temin edilen tekerlekli sandalyeler ve işitme cihazı temizleme kitleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Kemal Demirel ile beraber beş engelli vatandaşa da tekerlekli sandalye hediye edildi. Gürsu Belediyesi, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın engelli gençler için düzenlediği temsili askerlik töreni için de harekete geçti. Gençler bu güzel günün ardından Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ı makamında ziyaret etti. Başkan Işık, "Etkinliklerimizi bu haftaya özel yoğunlaştırsak da her daim ve her durumda engelli kardeşlerimizin yanındayız. Onlar hem benim hem de Gürsu'nun evlatları" dedi.