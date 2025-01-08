“Özel Çocukların Abisi” Binali Yıldırım seçildi

Esenyurt merkezli Samyeli Vakfı, 2024 yılında özel gereksinimli bireyler için yaptığı bağışlar ve destek projeleri nedeniyle Binali Yıldırım'ı "Özel Çocukların Abisi" olarak onurlandırdı.

Samyeli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demir, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu yıl yüzlerce özel gereksinimli bireye akülü ve manuel sandalye yardımı yaptık. Ayrıca birçok ailemize kıyafet ve gıda desteği gibi önemli hizmetler sağladık. Bu yolda en büyük destekçimiz, Binali Yıldırım ve ailesi oldu. Özel çocuklarımıza böyle anlamlı bir destek sağladıkları için vakfımız ve tüm üyelerimiz adına kendilerine teşekkür ederiz. Bu zorlu şartlarda özel gereksinimli çocuklarımıza sahip çıkmak, gerçekten çok ince ve hassas bir davranış."

2025'TE YENİ PROJELER YOLDA

Vakfın geleceğe yönelik hedeflerinden de bahseden Bahattin Demir, "2025 yılında özel çocuklarımız için yeni projelerimiz hazır. Onların hayatlarına küçük de olsa bir dokunuş yapmak, yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak bizim için en büyük mutluluk kaynağıdır. Çalışmalarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı. Samyeli Vakfı, toplumsal dayanışma ve duyarlılığı artırmak için çalışmalarını sürdürürken, bu tür desteklerin toplumun her kesiminden yaygınlaşmasınada örnek oluyor.