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Giriş Tarihi: 5.07.2026

Özel çocuklarla farkındalık etkinliği

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Özel çocuklarla farkındalık etkinliği
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Antalya Emniyeti, Down Sendromlular ve Engelliler Derneği tarafından yürütülen "Bir İstihdam da Sen Yarat" projesi kapsamında, özel gereksinimli bireylerin üretime katılımlarını desteklemek, istihdam konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak ve sosyal etkileşimi güçlendirmek amacıyla, sabun yapım atölyesi (Workshop) etkinliği düzenledi. Döşemealtı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli bireyler, sabun yapımını uygulamalı olarak tanıtarak bilgi ve becerilerini polis ağabeyleri ve ablalarıyla paylaştı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Özel çocuklarla farkındalık etkinliği
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