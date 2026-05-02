Özel ekip Gülistan’a dair bir iz arıyor

Tunceli
'de cinayete kurban giden üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmaları devam ederken özel ekip dağ taş ve bayır demeden her yerde genç kıza dair iz arıyor. İçişleri Bakanlığı
ve Adalet Bakanlığı
koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı
bünyesindeki JAK ekipleri ileri teknoloji cihazlardan faydalanıyor. Yeraltı görüntüleme sistemleriyle yapılan taramalarda, kızılötesi sinyaller aracılığıyla zeminin üç boyutlu haritası çıkarılıyor ve şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor. Arama faaliyetleri, Tunceli'nin farklı bölgelerine yayılmış durumda. Çalışmalara, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve il jandarma ekipleri de destek veriyor. Doku'nun ailesi, 6 yıldır süren adalet arayışında ilk kez umutlu olduklarını ifade etti.