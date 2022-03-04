Özel gereksinimli çocuklar için patentli oyuncak üretildi

Aynı okul projelerine yaşam yapbozu (Ya-ya) ismini verdikleri marka tescili için de başvuruda bulundu. Tescilin gelmesiyle çocuklara zarar vermeyen keçeden yapılan eğitici oyuncaklar için seri üretime geçilecek.

Özel eğitim alacak çocukların eğitiminde kullanılacak eğitim aracı ile ilgili okul binasında Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük tarafından, gazetecilere patenti alınan oyuncağın tanıtımı yapıldı.

Tanıtımda konuşan Açıkyörük, Milli Eğitim Bakanlığının yurt genelinde açtığı 'patentle' adlı yarışmasına Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METAL) öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı ''özel eğitim öğrencilerine ve erken çocuk dönemindeki özel eğitim alan çocukların el, kol koordinasyonunu sağlaması, hem de oynayarak öğrenmeleri'' konulu projeyle katıldı. Proje Türk Patent Enstitüsü tarafından ''Faydalı model'' başlığı ile patent hakkı verilmeye layık görüldü. Okulumuzun projesi patentini aldı'' dedi.

Açıkyörük, ''Buradaki amacımız özellikle özel eğitim alan öğrencilerimizin ve erken çocuk dönemindeki öğrencilerimizin el, kol koordinasyonunu sağlaması hem de oynayarak öğrenmeleri amaçlandı. Bu projemiz günlük yaşam becerileri puzzle olarak geçiyor. Bu dalda da elde edilen başarı ilimizde ilk ürün olarak biliyorum. O yüzden patent olarak tescillenmiş olması bizim için kıymetli ve okullarımızda da kullanılacak bir ürün. Hem öğrencilerimize zarar vermeyen hem de öğrencilerimizin oynayarak öğrendiği bir materyal olacak. Zaten bundan sonraki amacımız okulumuzda seri üretime geçilmesi. Onunla ilgili çalışma yapıyoruz. Seri üretime geçerek özellikle ilimizdeki ve ülkemizdeki özel eğitim öğrencilerinin bulunduğu okullara bu ürünün aktarılmasını sağlamak istiyoruz" diye belirtti.

Projeye danışmanlık yapan öğretmenlerden Zeynep Dere, öğretmen arkadaşı Figen Demirtaş ile birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü olarak, ''Piyasada yaptığımız araştırmalarda çocukların öz bakım becerilerine yönelik çok fazla materyal olduğunu gördük. Fakat engelli bireylerin günlük yaşam becerilini kazanması ve öğrenmesi için çokta fonksiyonel çalışmalara rastlamadık. Biz de bu çalışma ile başta engelli bireyler olmak üzere erken çocukluk dönemindeki bütün bireyleri kapsayarak günlük yaşam becerilini gerçek hayattaki sıralamasına göre basitten kargaşaya doğru sıralamayı düşündük. Bunun içinde kullanışlılığını arttırmak üzere cırt cırtlar ekleyerek puzzle şeklinde tasarladık. Oyuncağımızın ilk başına da çocuğumuzu oyunla alıştırmak ve parmak kaslarının gelişimini sağlamak için fermuar açma kapatma şeklinde bir ekleme yaptık. Arkasından yemek yeme becerisi, el yıkama, diş fırçalama, banyo yapma, saç kurutma, çamaşır asma, yıkama, ütüleme becerilini kazandırmayı hedefledik. En son aşamada da normal gelişim gösteren bireylerin ve engeli bulunan bireylerin en çok ayakkabı bağlama ve çözme becerisini koyduk. Çocuk bütün bu aşamaları öğrendikten sonra parmak kasları güçleneceği için bağlama ve çözme becerilini kazanacaktır" şeklinde konuştu.

Projelerine patent aldıkları için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını, seri üretime geçmeyi beklediklerini kaydeden Dere, oyuncaklarının adına da yaşam yapbozu (Ya-ya) ismini vererek marka başvurusunu da yaptıklarını vurguladı. Konuşmalarından eğitici oyuncak tanıtıldı.