Özel harekat polisi operasyonda şehit olmuştu: 5 kişi tutuklandı!

Giriş Tarihi: 11.12.2025 22:35

İstanbul Çekmeköy’de narkotik operasyonu sırasında Özel Harekat polislerine açılan ateşte polis memuru Emre Albayrak şehit olmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili 5 kişiyi gözaltına almıştı. Adliyede işlemleri tamamlanan 5 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler arasında polisi şehit ettikten sonra öldürülen Ramazan A.’nın eşi, üst katta oturan anne ve babası ile alt katta oturan kardeşi Çetin A. ile onun eşinin olduğu öğrenildi.

Olay, Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde 8 Aralık günü sabah saat 07.30'da meydana geldi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda baskın yapılan evin içinden emniyet ekiplerine ateş açıldı.

ALBAYRAK ŞEHİT OLMUŞTU

Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Emre Albayrak ağır yaralandı. Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Çıkan çatışmada polis memurunu şehit eden saldırgan R.A. (35) öldürülürken, saldırganlardan Çetin A. ve Cemal A. ise sağ olarak yakalandı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan Cemal A., Bedriye A., Rabia A., Simge A. ve Çetin A. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 5 şüpheli, "görevi yaptırmamak için direnme" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından, ayrıca Rabia A., Simge A. ve Çetin A. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan da tutuklandı.

