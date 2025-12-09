Özel harekat polisinin şehit edilmesiyle ilgili gözaltı sayısı 5 oldu! Şüphelilerin evinde cephanelik çıktı

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah saat 07.30 sıralarında Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda evde bulunan şüpheliler polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada özel harekat polisi Emre Albayrak yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Emre Albayrak şehit oldu. Çatışmada polis memurunu şehit eden Ramzan A. (35) etkisiz hale getirildi. Saldırganlardan Çetin A. ve baba Cemal A. ise yakalanarak gözaltına alınmıştı.
KATİLİN EVİNDE 11 BOŞ KOVAN ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışmalarını derinleştirdi. SABAH gazetesi konuyla ilgili yeni detaylara ulaştı. Cinayet Büro Ekipleri aile apartmanı olarak kullanılan binada yaptığı incelemede orta katta evin içinde ölü ele geçirilen Ramazan A.'nın polislere 11 el ateş ettiğini tespit etti. 11 boş kovan incelenmek üzere alındı. Şüphelinin operasyon sırasında kapıyı aralayıp polislere ateş açtığı belirlendi.
KATİLİN EVİNE 90 SANTİMETRELİK KILIÇ ELE GEÇİRİLDİ
Gözaltına alınan şüphelilerden polisi şehit eden Ramazan A.'nın evinde 11 adet boş kovan bulunurken 90 cm uzunluğunda sarı kılıç ve uzak doğu kökenli savaş aleti olarak kullanılan karambit isimli siyah bıçak ile hassas terazi ele geçirildi.
KARDEŞİNİN EVİNDE SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU
Üst katta baba Cemal A.'nın evinde ise çelik kasa içerisinde 1 silah, uzun namlulu silaha ait şarjör, 30 mermi ve iki boş şarjör ele geçirildi. En alt katta ikamet eden kardeş Çetin A.'nın evinde ise 15 adet satışa hazır uyuşturucu madde yakalandı.
AİLE BOYU SABIKALILAR
Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden Çetin A.'nın 21 suç kaydının olduğu, ölen Ramazan A.'nın 10 suç kaydının olduğu ve baba Cemal A.'nın ise kasten yaralamadan kaydının olduğu öğrenildi.
CİNAYET BÜRODA İŞLEMLER SÜRÜYOR
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor. Şüphelilerin işlemlerinin ardından Gayrettepe'den adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.