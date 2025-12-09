Özel harekat polisinin şehit edilmesiyle ilgili gözaltı sayısı 5 oldu! Şüphelilerin evinde cephanelik çıktı

KATİLİN EVİNE 90 SANTİMETRELİK KILIÇ ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden polisi şehit eden Ramazan A.'nın evinde 11 adet boş kovan bulunurken 90 cm uzunluğunda sarı kılıç ve uzak doğu kökenli savaş aleti olarak kullanılan karambit isimli siyah bıçak ile hassas terazi ele geçirildi.

KARDEŞİNİN EVİNDE SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Üst katta baba Cemal A.'nın evinde ise çelik kasa içerisinde 1 silah, uzun namlulu silaha ait şarjör, 30 mermi ve iki boş şarjör ele geçirildi. En alt katta ikamet eden kardeş Çetin A.'nın evinde ise 15 adet satışa hazır uyuşturucu madde yakalandı.