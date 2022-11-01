Özel jetle kokain kaçakçılığı skandalında son dakika: 60 yıl istendi

PİYASA DEĞERİ 960 MİLYONU AŞKIN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Brezilya'da yürütülmekte olan soruşturmayı Adalet Bakanlığı aracılığıyla adli yardımlaşma kapmasında istedi. Gelen raporlarda ise şok bilgiler yer aldı. Hayatını kaybeden ve yakalandığında sorgulanan yolcu Angel Alberto Gonzalez Valdes sorguda sessiz kaldığı, birçok sorunun ve gerçeklerin cevapsız kaldığı vurgulandı. Raporda, Federal Polis'in piyasadaki kokainin maliyetini değerlendirmesinin olağan bir uygulama olmadığı ancak kokainin, saflık derecesi ve dağıtıldığı yere bağlı olarak fiyat değişimi de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere tabi olduğu kaydedildi. Kokainin yalnızca Avrupa'da uygulanan kilosunun fiyatı göz önüne alındığında, ele geçirilen sevkiyatın, kaçakçılara 52 milyon Euro'dan yani 960 milyon liradan fazla para kazandırabildiği kaydedildi.





PİLOT SORUMLULUK KABUL ETMEDİ

Pilot Veli Demir, İspanya'nın Malaga şehrinde oldukları sırada şirkette çalışan uçuş ekiplerinin kayıtlı olduğu whatsapp grubundan şirketin satış departmanında çalışan satış sorumlusu Ali Burak Bülbül'ün mesaj göndererek Brezilya uçuşunu bildirdiğini, havalimanına gittiklerini, uçağa gittiklerinde bagajların uçağa yüklendiğini ve bir yolcunun uçakta olduğunu gördüklerini bütün valizlerin uçağın arka bölümüne yüklendiğini görünce uçağın ağırlık denge sistemini korumak ve uçağın çıkış kapısını açmak için valizlerden 4 tanesini yolcuların oturduğu uçuş kabinine getirttiğini, uçağı yükleme işleminin Riberio Preto Havalimanı'nda yer hizmetleri birimi tarafından yapıldığını, uyuşturucu maddelerin kime ait olduğunu bilmediğini, uçuş planına göre yolcu Angel'in Brüksel'de ineceğini o yüzden valizleri Brüksel'de kesin olarak indirmeyi planladıklarını, uçuş rotasının daha sonra değişmesinin mümkün olmadığını, kendisinin ve mürettebatının bu konuda hiçbir sorumluluğu olmadığını söyledi.



PATRON TALİMAT VERDİ, ÖDEMEYİ KURYE YAPTI

Rezervasyonu yapan şirketin satış ve pazarlama departmanında görevli Ali Burak Bülbül ise patronu Şeyhmus Özkan'ın uçuş için 163 bin Euro teklif vermesini söylediğini, normal işleyişe göre para hesaba geçmeden işlemlerin başlamadığını ancak Angel Alberto Gonzalez Valdes sözleşmeyi imzalayıp gönderince Şeyhmus'un işlemlere başlamaları talimatını verdiğini, Şeyhmus'un ''para konusunu hallettik'' dediğini belirtti. Şeyhmus Özkan ödemenin genel merkezlerine gelen ve açık kimliğini bilmediği bir kurye tarafından yapıldığını kaydetti.



ULUSLARARASI UYUŞTURUCU TİCARETİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, uluslararası uyuşturucu madde ticareti organizasyonunda Şeyhmus Özkan'ın sahibi ve fiilen müdürü olduğu ACM Havayolları isimli havacılık şirketinin aracı olarak kullanıldığı, Brezilya ülkesindeki meçhul bir kaynaktan uyuşturucu madde temin edilerek Belçika'nın Brüksel şehrindeki meçhul teslimat noktasına uluslararası uyuşturucu koridoru takip edilerek sevkiyat yapılabilmesi için bir özel uçus mizanseni yapıldığı pilotun sorumluluk kabul etmediği ancak Türk Sivil Havacılık Kanununa göre, kaptan pilotun sorumlu olduğu kaydedildi. Şeyhmus Özkan'ın uyuşturucu madde ihracatı organizasyonunu bizzat yöneterek uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunu işlediği, diğer şirket çalışanlarının da görevleri kapsamında suç organizasyonundan haberdar olmamalarının mümkün olmadığı belirtildi.