Özel jetle kokain kaçakçılığına 60 yıla kadar hapis istendi

Geçen yıl 4 Ağustos'ta Brezilya Ceara eyaletinde bulunan Fortaleza Havalimanından Portekiz'in Lizbon şehrine gitmek üzere kalkış hazırlığı yapan Türkiye merkezli ACM Airlines isimli özel havacılık şirketine ait TC-GVA numaralı jet tipi uçakta Brezilya Narkotik Polisi tarafından yapılan aramada İspanyol yolcu Angel Alberto Gonzales Valdes'e ait olduğu öne sürülen 24 bavula yerleştirilmiş 1 ton 304 kilo kokain yakalandı. Brezilya'da başlatılan soruşturmada özel uçağın kaptan pilotu Türk vatandaşı Veli Demir ile yolcu Angel Alberto Gonzales Valdes tutuklandı. Yolcu Angel Alberto Gonzales Valdes iki ay sonra cezaevinde rahatsızlanarak hayatını kaybederken uçağın pilotu serbest kaldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada uçağın sahibi olan ACM Holding'in patronu Şeyhmus Özkan'ın arasında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Serbest bırakılan Şeyhmus Özkan, bir gün sonra yapılan itiraz üzerine tutuklandı.Özkan ve pilot Demir'in de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Soruşturmada, ACM Özel Havacılık şirketine angelalbertovaldes@gmail.com uzantılı e-posta adresiyle yazışmalarla rezervasyon yapıldığı, uçağın 160 bin Euro'ya kiralandığı, uçuşta yolcu konumunda bulunan İspanyol vatandaşı Angel Alberto Gonzales Valdes'in Belçika'da yaşadığı, 2020 yılından bu yana faal olmayan bir şirkette yönetici olduğu belirtildi.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Brezilya'da yürütülmekte olan soruşturmayı Adalet Bakanlığı aracılığıyla adli yardımlaşma kapmasında istedi. Gelen raporlarda ise şok bilgiler yer aldı. Hayatını kaybeden ve yakalandığında sorgulanan yolcu Angel Alberto Gonzalez Valdes sorguda sessiz kaldığı, birçok sorunun ve gerçeklerin cevapsız kaldığı vurgulandı. Raporda, Federal Polis'in piyasadaki kokainin maliyetini değerlendirmesinin olağan bir uygulama olmadığı ancak kokainin, saflık derecesi ve dağıtıldığı yere bağlı olarak fiyat değişimi de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere tabi olduğu kaydedildi. Kokainin yalnızca Avrupa'da uygulanan kilosunun fiyatı göz önüne alındığında, ele geçirilen sevkiyatın, kaçakçılara 52 milyon Euro'dan yani 960 milyon liradan fazla para kazandırabildiği kaydedildi.Pilot Veli Demir, İspanya'nın Malaga şehrinde oldukları sırada şirkette çalışan uçuş ekiplerinin kayıtlı olduğu whatsapp grubundan şirketin satış departmanında çalışan satış sorumlusu Ali Burak Bülbül'ün mesaj göndererek Brezilya uçuşunu bildirdiğini, havalimanına gittiklerini, uçağa gittiklerinde bagajların uçağa yüklendiğini ve bir yolcunun uçakta olduğunu gördüklerini bütün valizlerin uçağın arka bölümüne yüklendiğini görünce uçağın ağırlık denge sistemini korumak ve uçağın çıkış kapısını açmak için valizlerden 4 tanesini yolcuların oturduğu uçuş kabinine getirttiğini, uçağı yükleme işleminin Riberio Preto Havalimanı'nda yer hizmetleri birimi tarafından yapıldığını, uyuşturucu maddelerin kime ait olduğunu bilmediğini, uçuş planına göre yolcu Angel'in Brüksel'de ineceğini o yüzden valizleri Brüksel'de kesin olarak indirmeyi planladıklarını, uçuş rotasının daha sonra değişmesinin mümkün olmadığını, kendisinin ve mürettebatının bu konuda hiçbir sorumluluğu olmadığını söyledi.Rezervasyonu yapan şirketin satış ve pazarlama departmanında görevli Ali Burak Bülbül ise patronu Şeyhmus Özkan'ın uçuş için 163 bin Euro teklif vermesini söylediğini, normal işleyişe göre para hesaba geçmeden işlemlerin başlamadığını ancak Angel Alberto Gonzalez Valdes sözleşmeyi imzalayıp gönderince Şeyhmus'un işlemlere başlamaları talimatını verdiğini, Şeyhmus'un ''para konusunu hallettik'' dediğini belirtti. Şeyhmus Özkan ödemenin genel merkezlerine gelen ve açık kimliğini bilmediği bir kurye tarafından yapıldığını kaydetti.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, uluslararası uyuşturucu madde ticareti organizasyonunda Şeyhmus Özkan'ın sahibi ve fiilen müdürü olduğu ACM Havayolları isimli havacılık şirketinin aracı olarak kullanıldığı, Brezilya ülkesindeki meçhul bir kaynaktan uyuşturucu madde temin edilerek Belçika'nın Brüksel şehrindeki meçhul teslimat noktasına uluslararası uyuşturucu koridoru takip edilerek sevkiyat yapılabilmesi için bir özel uçus mizanseni yapıldığı pilotun sorumluluk kabul etmediği ancak Türk Sivil Havacılık Kanununa göre, kaptan pilotun sorumlu olduğu kaydedildi. Şeyhmus Özkan'ın uyuşturucu madde ihracatı organizasyonunu bizzat yöneterek uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunu işlediği, diğer şirket çalışanlarının da görevleri kapsamında suç organizasyonundan haberdar olmamalarının mümkün olmadığı belirtildi.