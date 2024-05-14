Özel maden ocağında göçük: 1 ölü 1 yaralı

Zonguldak'ın Kilimli İlçesine bağlı Gelik Beldesinde meydana gelen göçükte Savaş Onur (31) ile Şenol Zurnalı (42) isimli işçiler göçük altında kaldılar.

Meydana gelen göçüğün ardından işçilerin mesai arkadaşları tarafından kurtarma çalışmaları başlatılırken, göçükten kurtarılarak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Savaş Onur tedavi altına alındı.

Göçükte kalan Şenol Zurnalı ise yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekiplerin kalp masajı yaparak ambulanstan acil servise ulaştırdığı 42 yaşındaki Şenol Zurnalı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kilimli İlçesine bağlı Gelik Beldesinde meydana gelen göçük ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.