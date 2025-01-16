Özel okullara ‘ders kitabı’ ücreti ödenmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) yapılan yeni mevzuat doğrultusunda gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren özel okullarda çocuğu bulunan veliler, 'ders kitabı' adı altında hiçbir ücret ödemeyecek. Özel okullarda da devlet okullarında olduğu gibi bakanlıkça ücretsiz dağıtılan ders kitapları okutulacak. Merkezi sınav sorularının hazırlanmasında MEB onaylı ders kitapları rehber olacak.

CEZA UYGULANACAK

Böylelikle bakanlık denetiminden geçmeyen kitapların neden olabileceği yanlış ve uygun olmayan öğrenmelerin önüne geçilecek. Sınıflarda okutulan ders kitaplarının bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kitaplar olup olmadığı kontrole tabi tutulacak. Ücretsiz dağıtılan ders kitaplarını kullanmayan ya da 'ders kitabı' adı altında velilerden ücret talebinde bulunan özel okullara Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7. maddesinde yer alan cezai müeyyideler uygulanabilecek. Bu madde, söz konusu fiilin tekrarı halinde brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezasına, kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptaline kadar gidebilecek kademeli bir cezai müeyyideyi öngörüyor.