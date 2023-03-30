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Giriş Tarihi: 30.3.2023 11:16 Son Güncelleme: 30.3.2023 11:16

Özel Plaka Nasıl Alınır? Noterden Özel Plaka Alma Şartları Neler, Kimler Alabilir?

Günümüzde neredeyse her ailenin kendine ait bir aracı var. Aldığımız araçlara bulunduğumuz şehrin noterlerinde plaka değiştirme işlemleri yapılır. Bazen kendimize özel plaka almak isteriz. Bu nedenle özel plaka nasıl alınır, sorusunun yanıtını merak ederiz. Noterden özel plaka alma şartları, normal plaka alınırken prosedürden farklıdır. Kimler özel plaka alabilir, dediğimizde gerekli şartları karşılayan herkesin özel plaka alabileceğini öğreniriz.

Özel Plaka Nasıl Alınır? Noterden Özel Plaka Alma Şartları Neler, Kimler Alabilir?

Özel plaka alırken gerekli şartların başında bağış veya vergi ödemek vardır. Özel plaka nasıl alınır, sorusuna öncelikle notere başvurmak gerektiği yanıtını veririz. Noterden özel plaka alma şartları, eski plakanızı notere teslim ettikten sonra Şoförler ve Otomobilciler Esnaf odasına başvuru yapılmalıdır. Kimler özel plaka alabilir, dediğimizde bağış veya vergisini ödeyen herkesin alabileceği yanıtını veririz. Alınacak plakanın sahibi olup olmadığına Emniyet Müdürlüğünden veya siteden bakılabilir.

Özel Plaka Nasıl Alınır?

Yeni aldığımız bir aracın plakasını değiştirirken keyfi olarak istenilen bir plaka almak isteyebiliriz. Bu plakalara özel plaka denir. Yapımında çok yüksek bir maliyeti olmasa da keyfi alınan bir plaka olduğu için yüksek bir vergi ödenmesi veya bağış yapılması gerekir. Ödenecek miktar değişiklik gösterir.

Özel plaka alımı için iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan biri plaka başka birine aitse yapılması gerekenlerdir. Eğer talep edilen plaka o an bir kişiye ait ise bunun için noter ve arabulucu yardımı ile görüşerek anlaşılan para ile satın alım yapılabilir. Bunun dışında eğer plaka sahipli değil ise trafik müşavirleri ve Emniyet Müdürlüğü tarafındaki yetkili birimler ile iletişime geçerek özel plaka alınabilmektedir. Burada ise ilgili kişiden plakaya karşın resmi olarak belirlenen tutarda bir bağış yapılması gerekir.

Noterden Özel Plaka Alma Şartları Neler,

Özel plaka almanın aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

  • İlk olarak Emniyet Müdürlüğünden veya siteden plaka durumunu sorgulamak gerekir,
  • Sorgulama ardından ilgili birimler tarafından belirlenen ücret ödenerek makbuz alınmalıdır,
  • Daha sonrasında eğer mevcut bir plaka varsa eski plaka notere makbuz ile teslim edilmelidir,
  • Noter işlemlerinin ardından alınan belgelerle beraber Şoförler ve Otomobilciler Esnaf odasına başvuru yapılmalıdır.
  • Yaklaşık olarak 1 saat içerisinde plaka tarafınıza teslim edilmektedir.
  • Almak istediğiniz plaka bulunduğunuz il ile de bağlantılı olmalıdır. Örneğin 01 plakalı bir araç almak istiyorsanız bunu Ankara'dan alamazsınız. Almak istediğiniz plaka Adana plakası olduğu için sadece Adana'daki noterlere başvurmanız gerekir.

Özel Plakayı Kimler Alabilir?

Özel plakayı almak için kişisel bir şart yoktur. Belirlenen bağışı yatıran herkes özel plaka sahibi olabilir. Yapılan resmi kökenli özelleştirmeler standartların dışında vergilere tabi tutulmaktadır. Standart olarak uygulanan vergi miktarı özel plakalarda geçerli değildir. Özel plaka vergisinde öncelikli plaka sahibinin gelirine göre hesaplanır ve yılda iki defa ödenmektedir. Bu sebeple özel plaka içi net bir ücret bulunmamaktadır.

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Özel Plaka Nasıl Alınır? Noterden Özel Plaka Alma Şartları Neler, Kimler Alabilir?
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