Özel Plaka Sorgulama EGM - E-Devlet ve Emniyet Üzerinden Boş Plakaları Nasıl Öğrenebilirim?

Plakasını kendi isteğine göre oluşturacak olan araç sahipleri, özel plaka sorgulama nasıl yapılır merak eder. Emniyet özel sorgulama nasıl yapılır diye soranlar için bu çok basit bir işlemdir. Boş plakaları nasıl öğrenebilirim diyenlerin, EGM web sitesi aracılığıyla Türkiye'deki tüm illeri tek tek sorgulamaları mümkündür. İl il özel plaka sorgulama nereden yapılır? E-devlet'ten öğrenilebilir mi?

Özel Plaka Sorgulama Nasıl Yapılır?

Aracı ne olursa olsun plakasını değiştirecek olanların yapması gereken bir sorgulama işlemi bulunur. Özel plaka, kişiler için anlam ifade eden sayı veya harflerin kullanılması ile oluşturulur. Halihazırda yapılması istenen özel plaka, başka bir sürücünün üzerine kayıtlı ise o zaman noter veya arabulucu yardımıyla kişiyle iletişime geçilmelidir. Bu sayede belli bir ücret karşılığında satın alınabilir. Ancak kimsenin üzerine kayıtlı görünmüyorsa, direkt olarak Emniyet Genel Müdürlüğü veya trafik müşavirleri ile iletişime geçilebilir. Fakat ilk olarak plakanın durumunu sorgulamak gerekir. Bunun için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesini ziyaret edebilir, Trafik Tescil İşlemlerini telefonla arayabilir veya 5664'e "DETAY PLAKA" yazıp gönderebilirsiniz. 2020 yılı itibariyle e-Devlet'ten boş plaka sorgulama işlemi yapılamamaktadır.

Özel Plaka Nasıl Alınır?

Araç sahiplerinin özel plaka alması için yapması gerekenler aşağıda belirtilmiştir.

1.Emniyet Müdürlüğünden plaka sorgulaması yapılmalıdır.

2.İlgili birimler tarafından istenen ücret bedeli ödenmeli ve makbuz alınmalıdır.

3.Eğer varsa eski plaka, makbuz gösterilerek notere verilmelidir.

4.Tüm noter işlemleri tamamlandıktan sonra Şoförler ve Otomobilciler Esnaf odasına gidilerek kısa bir sürede plakayı almak mümkündür.

Şahısların özel plakalarında, ikamet ettikleri şehrin plaka kodu dışında başka bir kod kullanmaları imkansızdır. Ancak bu şirketler için geçerli bir kural değildir. Özel plaka alındıktan sonra sürücüler bunun için yılda iki kere vergi vermek zorundadır. Ödenecek miktar ise 10 ile 20 bin arasındadır Bu rakamlar, araç sahibinin gelirine göre değişir.