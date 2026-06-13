Özgür öğretmenin katili Almanya’da yakalandı

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 19 Eylül 2024'te felsefe öğretmeni Özgür Ekinci'yi sekiz kurşunla katledip yurtdışına kaçan firari zanlı Ramazan Ağaçhanlı, Almanya'da yakalanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından hakkında kırmızı bülten çıkarılan şüpheli, Türk JASAT ve Alman Interpol birimlerinin ortak operasyonuyla Frankfurt'ta gizlendiği evde gözaltına alındı. Türkiye'ye iade edilen Ağaçhanlı, adliyede SEGBİS aracılığıyla bağlandığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Yapılan adli soruşturmada, lise öğretmeninin hayatını kaybettiği bu kanlı saldırının taraflar arasındaki borç alacak husumetinden kaynaklandığı ortaya çıktı.