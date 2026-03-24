Haberler Yaşam Haberleri Özgür Özel ve Murat Emir’in bir iftirası daha ellerinde patladı! Davayı kazanan Gürlek tazminatı AFAD'a bağışladı
Giriş Tarihi: 24.03.2026 14:33 Son Güncelleme: 24.03.2026 14:40

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'e karşı açtığı iftira ve hakaret davasını kazandı. Bakan Gürlek, kazandığı 150 bin TL tutarındaki tazminatı AFAD'a bağışladı.

Kerim CENGİL
Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakkında ortaya atılan asılsız iddialar nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkan Vekili Murat Emir hakkında dava açılmış; İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi iki davanın birleştirilmesine karar vermişti.

Mahkeme, birleştirilen dosya kapsamında hem CHP Genel Başkanı Özel hem de Grup Başkan Vekili Emir hakkında 150 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kayıtlara göre ödemenin tamamı CHP Genel Merkezi tarafından yapıldı. CHP'li Emir'in kendi iddiaları nedeniyle oluşan tazminatı partiye ödetmesi dikkat çekerken, Bakan Gürlek kendisine ödenen tazminat tutarını AFAD'a bağışladığı öğrenildi.

EMİR'İN ÖDEMESİNİ CHP GENEL MERKEZ YAPTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise ödeme yapmayarak istinaf kararının beklenmesini talep etti. Grup Başkan Vekili Emir'in tazminatı parti üzerinden ödemesi, Genel Başkanın ise ödemeyi ertelemesi soru işaretlerine yol açtı.

CHP KASASINDAN İFTİRA ATMAYA DEVAM

CHP'li yöneticiler yaptıkları tazminat ödemelerine rağmen bu ödemeleri parti kasasından gerçekleştirmenin rahatlığı ile Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek hakkında daha fazla iftira, yalan ve karalama kampanyası yürütmeye hız kesmeden devam ediyor.

