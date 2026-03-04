Özgür Özel’den CHP’yi karıştıran hamle: Partiyi yolsuzluk skandalının aktörlerine emanet etti

Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yoğun tepkilere rağmen adı yolsuzluk iddianamelerine karışan şüpheli isimleri parti yönetimi içerisinde önemli görevlere getirmeye devam ediyor.
İMAMOĞLU'NDAN ÖZEL TALEP
Program kapsamında açıklanan "ülkeyi yönetmeye aday kadrolar" arasında; İBB davasında tutuklu bulunan Buğra Gökçe Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulunda, Fatih Keleş ise Gençlik ve Spor Politika Kurulunda yer aldı. Rüşvet ve yolsuzluk başta olmak üzere skandal iddialarla suçlanan Gökçe ile Keleş'in, tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel talebiyle kurullara dahil edildiği de öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaklaşık 3 ay önceki kurultay ile birlikte Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulunu da şüpheli isimlerden oluşturmuştu. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet iddiaları ile anılan CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ile Özgür Karabat, Özel'in onayıyla bir kez daha PM'ye girmeyi başarmıştı. İddianamede Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü. Bulut Özel'e, Karabat ise İmamoğlu'na yakınlığı ile biliniyor.
İmamoğlu'nun en güvendiği isimler arasında gösterilen ve İBB soruşturması kapsamında tutuklu olan Baki Aydöner de Özel'in desteğiyle yine PM'ye giren isimler arasında yer almıştı. Aydöner'in, İBB'den hak edişini talep eden bir iş insanından 50 milyon lira değerinde 2 arsayı rüşvet olarak aldığı iddia edilmişti. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde ise Aydöner'in Aktaş'tan 100 bin dolar rüşvet aldığı öne sürülüyor. İBB iddianamesinde adı sıkça geçen ve yine İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Milletvekili Turan Taşkın Özer de yine Özgür Özel'in desteğiyle partinin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olmuştu.
"DİSİPLİN BAŞKANI BİLE ŞÜPHELİ!"
Partide muhalif seslere yönelik ihraç dalgası kapsamında kısa süre önce genel merkeze gelerek savunma vermek zorunda bırakılan Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, "Cumhurbaşkanı adayı da olsa genel başkan da olsa rüşvet alan kişi partiden ihraç edilmelidir. Disiplin Kurulu Başkanı hakkında bile fezlekeler vardır. Başkanın da bu fezlekelerden aklanana kadar ayrılması gerekir" ifadelerini kullanmış, ardından kendisi CHP'den ihraç edilmişti.
"CHP'NİN DNA'SIYLA OYNADILAR"
Parti yönetiminin en kritik noktalarında görevlendirilen şüpheli isimler, 'arınma' çağrısı yapan parti içi muhalefette de tepkileri artırdı. Muhalif kesim, Özel'in sonu gelmeyen tasfiye operasyonuyla gerçek CHP'lileri bir bir saf dışı bıraktığını ve şüpheli isimlerin 'karar mercii' haline geldiğini belirterek "partinin DNA'sıyla oynandığını" savunuyor.