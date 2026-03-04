Özgür Özel’den CHP’yi karıştıran hamle: Partiyi yolsuzluk skandalının aktörlerine emanet etti

İmamoğlu'nun en güvendiği isimler arasında gösterilen ve İBB soruşturması kapsamında tutuklu olan Baki Aydöner de Özel'in desteğiyle yine PM'ye giren isimler arasında yer almıştı. Aydöner'in, İBB'den hak edişini talep eden bir iş insanından 50 milyon lira değerinde 2 arsayı rüşvet olarak aldığı iddia edilmişti. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde ise Aydöner'in Aktaş'tan 100 bin dolar rüşvet aldığı öne sürülüyor. İBB iddianamesinde adı sıkça geçen ve yine İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Milletvekili Turan Taşkın Özer de yine Özgür Özel'in desteğiyle partinin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olmuştu.