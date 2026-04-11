Özgür Özel’e Nevşehir’de Akın Gürlek sürprizi...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Nevşehir'deki miting alanının tam karşısında yer alan binaya pankart asıldı. Özel'in üzerinde bulunduğu aracın karşısındaki binaya asılan pankart, kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti. Pankartta hem devam eden yolsuzluk iddialarına hem de CHP'li isimlerin adı geçen şaibeli tartışmalara göndermeler yapıldı.

"BURASI NEVŞEHİR ÖZGÜR!"

"Özgür burası Nevşehir! Siz de Silivri'nin arsızları, Uşak'ın pavyonları; biz de yiğitlerimizin düşmana 'Akın'ları, Reisin 'Gürlek' aslanları meşhurdur" ifadelerinin yer aldığı pankart, miting alanında kargaşaya sebep oldu.

CHP'li kalabalığın bir kısmı pankarta tepki gösterirken, bir kısmı ise o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

ÖZEL SİNİRLENDİ İDDİASI

Görgü tanıklarının aktardığına göre Özgür Özel, pankartı fark ettikten sonra oldukça sert tepki verdi. İddiaya göre Özel, yanında bulunan parti yöneticilerine dönerek bu duruma nasıl izin verildiğini sorguladı ve tepki gösterdi.