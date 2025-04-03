Özgür Özel’in boykot çağrısına Ardahanlılardan sert tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Türkiye'nin yerli ve milli markalarına yönelik yaptığı boykot çağrısı, yurdun dört bir yanında tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar, bu çağrıyı protesto etmek için bayram alışverişlerine önceki yıllara göre daha fazla ilgi gösterdi. Ardahan'da da halk, Özel'in açıklamalarına tepki olarak çarşı ve pazarları doldurdu.

Ardahan'ın köklü esnaflarından Ceyhun Özgür, bu çağrının Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına zarar vermeyi amaçladığını belirterek sert tepki gösterdi: "Özgür Özel gerçekten Türk vatandaşı olsaydı böyle bir çağrıda bulunmazdı. Bu, hem halkımıza hem de devletimize ihanettir. Biz, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle İsrail mallarını boykot ederken, Özel Türk markalarına yönelik bir boykot çağrısı yapıyor. Belli ki Siyonizme hizmet edenlerin zoruna gitmiş. Ancak Allah'a şükür, bugünkü satışlarımız her zamankinden daha fazla. Madem boykot var, ben bugün bu kadar fazla satış yapmayı nasıl başardım? Biz Ardahanlılar olarak onun çağrılarını dikkate almıyoruz. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok satacağız! Devletimizin ve milletimizin yanındayız."

"SIRF TEPKİ İÇİN DAHA FAZLA ALIŞVERİŞ YAPTIK"

Ardahan kent merkezine ailesiyle birlikte bayram alışverişi için gelen Ahmet Avşar da CHP'nin geldiği duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "CHP nasıl bir parti haline geldi, anlamakta zorlanıyoruz. Kendi ülkesinin mallarına boykot çağrısı yapan bir muhalefet lideri olabilir mi? Bu düpedüz ihanettir! Bizim acil bir ihtiyacımız yoktu ama sırf Özgür Özel'in ihanetine cevap vermek için bugün çocuklarımızı da alıp alışverişe geldik. Yıllardır ülkemize gelmeyen hizmetler, AK Parti döneminde geldi. Allah'a şükür hayvancılıkla uğraşıyoruz, ürünlerimiz para ediyor, hiçbir dönemde olmadığı kadar rahat ve özgür yaşıyoruz. Sonuna kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız."

Vatandaşlar, CHP liderinin açıklamalarını tepkiyle karşılamaya devam ederken, Ardahan'da bayram alışverişlerinin geçen yıllara oranla daha hareketli geçtiği gözlemlendi. İş yerleri dolup taşarken, esnaf da satışlardan memnuniyetini dile getirdi.