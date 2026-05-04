Haberler Yaşam Haberleri Özgür Özel‘in mitinginde “Ekrem İmamoğlu‘nu Cumhurbaşkanı yapacağız” demişti! O gencin suç kaydı kabarık çıktı
Giriş Tarihi: 4.05.2026 22:16

Özgür Özel’in Karabük mitinginde “Ekrem İmamoğlu’na Selamlar. Onu Cumhurbaşkanı yapacağız.” mizanseniyle öne çıkan gencin Suça Sürüklenen Çocuk olarak adli kaydının bulunduğu ortaya çıktı. 2007 yılı Almanya doğumlu Deniz Özgü’nün 2025 yılında Tehdit-Hakaret suçundan şüpheli, Taksirle yaralama suçundan Suça Sürüklenen Çocuk olarak adli işlem gördüğü öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Karabük mitinginde "Ekrem İmamoğlu'na selamlar, onu Cumhurbaşkanı yapacağız" sözleriyle gündeme gelen gencin geçmişine ilişkin dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı. Mitingdeki mizansenle öne çıkan kişinin, SSÇkaydı bulunduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre 2007 Almanya Hamm doğumlu Deniz Özgü'nün, 2025 yılında "tehdit-hakaret" suçundan şüpheli olarak işlem gördüğü, ayrıca "taksirle yaralama" suçundan da SSÇ kapsamında adli kaydının bulunduğu öğrenildi.

KAZA DOSYASI ORTAYA ÇIKTI

Dosya kayıtlarına göre 7 Mayıs 2025 tarihinde Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen yaralamalı trafik kazasında, ehliyetsiz olduğu belirtilen Deniz Özgü'nün kullandığı araç, başka bir araçla çarpıştı. Kazada araçta bulunan birden fazla kişi yaralanırken, bazı yaralılar için "hayati tehlikesi var" şeklinde doktor raporu düzenlendi.

DAHA ÖNCE DE ADLİ OLAYLARA KARIŞMIŞ

Ayrıca 2023 yılına ait bir başka olayda da Deniz Özgü'nün "kasten yaralama" suçuna ilişkin bir dosyada suça sürüklenen çocuk olarak yer aldığı belirtildi. Deniz Özgü'nün 11 Mayıs 2023 günü yanındaki arkadaşları ile H.Y.K isimli bir kişiyi darp ettiği ortaya çıktı.

HAKARET SUÇUNDAN ÖN ÖDEME

Öte yandan 2025 yılına ait bir belgede ise Deniz Özgü'nün zincirleme şekilde hakaret suçuna karıştığı, hakkında "hakaret" suçundan 10 bin 500 lira adli para cezası kesildiği görüldü.

