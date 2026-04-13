Özgür Özel’in prensesi lüks villanın kirasını ödemeden kaçtı!

Özel danışmanın, iş vaadiyle üniversite öğrencisine taciz skandalının ardından CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesindeki rezaletlere bir yenisi eklendi. Muğla Planlama Ajansı (MUPA), 2024 yılında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtılmış, kentin geleceğini planlama iddiasıyla faaliyetlerine başlamıştı. Özgür Özel'in prensi olan Tansu Özcan, ajansın başına oturtulmuştu.

SÜPER LÜKS VİLLA KİRALADI

Muğla'nın her alanda bilgi, istatistik toplayarak kentin geleceğini planlamakla görevli MUPA Başkanı olan Tansu Özcan, 9 Temmuz 2024 tarihinde Muğla'nın Menteşe ilçesi bulunan 6 numaralı süper lüks villayı kiraladı. Taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesine göre taşınmazın başlangıçta aylık 45 bin TL bedelle, bir yıllık süreyle kiralandığı ve ödemelerin her ayın 9'u ile 12'si arasında ev sahibinin IBAN hesabına yapılacağı hükme bağlandı. Sözleşmede konutun oturum amaçlı kullanılacağı ve demirbaşların eksiksiz teslim edildiği de kayıt altına alındı.

KİRAYI ÖDEMEDEN KAÇTI

Ancak süreç içerisinde kira bedelinin yeniden belirlendiği ve 2026 yılı itibarıyla aylık kiranın 65 bin TL'ye yükseldiği öğrenildi. Tansu Özcan, ev sahibine haber vermeden anahtarları kapıya bırakıp kaçtı. Özcan, Mart ve Nisan 2026 dönemlerine ilişkin kira ve site aidatlarının ödemedi. Söz konusu iki aylık dönemde kira ve aidat borcunun toplam 137 bin 500 TL'ye ulaştığı belirtildi.

İCRA TAKİBİ BAŞLADI

Ödemelerin yapılmaması üzerine ev sahibi H.D.'nin yasal süreci başlattığı, icra dairesine "takip talebi" sunduğu ve haciz yoluyla tahsil yoluna gidildiği bildirildi. Dosyada yalnızca ana alacağın değil, yasal faiz, masraf ve vekalet ücretlerinin de talep edildiği ifade edildi. İcra dosyasında borçlu olarak Tansu Özcan, alacaklı olarak ise H.D. yer aldı. Sürecin İcra ve İflas Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu kapsamında yürütüldüğü kaydedildi.