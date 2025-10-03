Özgürlük Filosu’ndaki Türk aktivist A Haber’e konuştu: “İki temel amaçla yol yürüyoruz”

Barbar İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na tüm dünyanın gözleri önünde yaptığı gasp girişimine rağmen uluslararası dayanışma çabaları hız kesmeden devam ediyor. İnsani yardımın Gazze'ye ulaşmasını ve insanların çektiği acılara bir nebze olsun merhem olabilmek adına yola çıkan Uluslararası Özgürlük Filosu da harekete geçti.
Özgürlük Filosu, toplam 11 gemiyle Akdeniz'de Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Filo, sadece yardım malzemesi değil, aynı zamanda Gazze Şeridi'ne uygulanan insanlık dışı ablukayı kırma kararlılığını da taşıyor. Malta açıklarında 2 Mayıs'ta uğradığı işgalci İsrail'in saldırısının ardından gerekli tamir ve bakımları yapılan 68 metre uzunluğundaki Vicdan adlı gemide çok sayıda gazeteci, doktor ve aktivist bulunuyor.
Öte yandan filoda bulunan Türk aktivistlerden Emrah Atiş A Haber'den dünyaya seslendi;
"İKİ TEMEL AMAÇLA YOL YÜRÜYORUZ"
4 gün önce İtalya'dan yola çıktık. Akdeniz'in açık sularında Vicdan Gemisi'yle yolumuza devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz gemi hem Sumud Filosu'ndan hem de Özgürlük Filosu'nu düşündüğümüzde en büyük gemi. İki temel amaçla yol yürüyoruz.
Birincisi, taşıdığımız insani yardım malzemelerine baktığımızda çoğunu ilaçlar oluşturuyor. Yine tabi gıda yardımlarımız da var. Aynı zamanda dünyanın çeşitli yerlerinden basın mensupları da var. Yaklaşık 390-400 mil gibi bir mesafemiz kaldı. Moralimiz yüksek, toplamda 100'e yakın aktivist var gemimizde.
SUMUD FİLOSUNA MÜDAHALE
İki günlük eğitim sürecinde ciddi bir eğitim aldık. Gemi yola çıktığı andan itibaren de her gün tatbikat gerçekleştiriyoruz. Gerekli önlemleri aldık. Sumud'un ilk haberi geldiğinde toplandık.