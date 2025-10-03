Özgürlük Filosu’ndaki Türk aktivist A Haber’e konuştu: “İki temel amaçla yol yürüyoruz”

Barbar İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na tüm dünyanın gözleri önünde yaptığı gasp girişimine rağmen uluslararası dayanışma çabaları hız kesmeden devam ediyor. İnsani yardımın Gazze'ye ulaşmasını ve insanların çektiği acılara bir nebze olsun merhem olabilmek adına yola çıkan Uluslararası Özgürlük Filosu da harekete geçti.