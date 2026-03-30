Haberler Yaşam Haberleri Özkan Yalım’ın işletmelerine jandarma ve polis baskını! Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi
Giriş Tarihi: 30.03.2026 00:00

Özkan Yalım’ın işletmelerine jandarma ve polis baskını! Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait otel, restoran, disko ve bar gibi dört işletmeye jandarma ve polis ekipleri ortak baskın düzenledi. Baskında çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, harddisk ve kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

Kerim CENGİL
Özkan Yalım’ın işletmelerine jandarma ve polis baskını! Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi
  • ABONE OL

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait dört işletmeye jandarma ve polis ekipleri ortak operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan baskında; 3 masaüstü, 5 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu 7 harddisk, 8 flash bellek, 14 CD ve 2 kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Güvenlik güçleri Özkan Yalım'ın kasalarının bulunduğu iddia edilen 2 adres daha tespit etti. Bu adreslere baskınların yapılması bekleniyor. Operasyonda çıkan dijital verilerin incelemeye alınacağı ve soruşturmanın derinleşeceği bildiriliyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Özkan Yalım’ın işletmelerine jandarma ve polis baskını! Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz