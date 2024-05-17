Özyaşar Tel halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

Özyaşar Tel halka arz ne zaman, kaç lot verir soruları gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. halka arz büyüklüğü 873 Milyon TL olacak. Dağıtılacak olası pay miktarı da belli oldu. Bu noktada ise "Özyaşar Tel halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?" soruları arama motorları üzerinde yerini almaya başladı. İşte, şirketin halka arz süreci hakkında ayrıntılı bilgiler…
ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ OLUYOR!
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.'nin halka arzını onayladı.
ÖZYAŞAR TEL HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Hisse fiyatı 28 TL olarak belirlenen payların eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılmasına karar verildi.
SPK ile paylaşılan bilgilere göre, şirketin halka arz açıklık oranı %24,24 olarak belirlendi.
Özyaşar Tel QNB Finans Yatırım Menkel Değerler A.Ş'de işlem görecek.
ÖZYAŞAR TEL HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?
Özyaşar Tel halka arzı eşit dağıtım olacak. Bu dağıtım yöntemi, tüm yatırımcıların eşit şartlarda hisse senedi almasını sağlıyor ve yatırımcılar arasında adil bir dağılım gerçekleştiriliyor.
ÖZYAŞAR TEL KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Özyaşar Tel'in katılım endeksine uygun olup, olmadığı onaylı izahname yayınlandıktan sonra belli olacaktır.