Haberler Yaşam Haberleri Özyaşar Tel halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 17.5.2024 10:58 Son Güncelleme: 17.5.2024 11:01

Özyaşar Tel halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

Halka arz alım satım yapanlar için yeni şirket duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu’ndan geldi. SPK onayı alan Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. halka arz bilgileri araştırılıyor. 1973 yılında kurulan Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi’nin hisse fiyatı 28 TL olurken talep toplama tarihleri sorgulanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile detayları belli olan arzda talep toplama tarihleri, borsa kodu, hisse fiyatı gibi konular takip ediliyor. Peki, Özyaşar Tel halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? İşte, detaylar...

Özyaşar Tel halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

Özyaşar Tel halka arz ne zaman, kaç lot verir soruları gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. halka arz büyüklüğü 873 Milyon TL olacak. Dağıtılacak olası pay miktarı da belli oldu. Bu noktada ise "Özyaşar Tel halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?" soruları arama motorları üzerinde yerini almaya başladı. İşte, şirketin halka arz süreci hakkında ayrıntılı bilgiler…

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ OLUYOR!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.'nin halka arzını onayladı.

ÖZYAŞAR TEL HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka arz tarihi: Hazırlanıyor...

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 26,000,000

Hisse Fiyatı: 28 TL

Bist Kodu: Henüz belli olmadı

Halka Arz Büyüklüğü: 873 Milyon TL

ÖZYAŞAR TEL HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Hisse fiyatı 28 TL olarak belirlenen payların eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılmasına karar verildi.

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, şirketin halka arz açıklık oranı %24,24 olarak belirlendi.

Özyaşar Tel QNB Finans Yatırım Menkel Değerler A.Ş'de işlem görecek.

ÖZYAŞAR TEL HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Özyaşar Tel halka arzı eşit dağıtım olacak. Bu dağıtım yöntemi, tüm yatırımcıların eşit şartlarda hisse senedi almasını sağlıyor ve yatırımcılar arasında adil bir dağılım gerçekleştiriliyor.

ÖZYAŞAR TEL KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Özyaşar Tel'in katılım endeksine uygun olup, olmadığı onaylı izahname yayınlandıktan sonra belli olacaktır.

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Özyaşar Tel halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?
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