Özyaşar Tel halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

Özyaşar Tel halka arz ne zaman, kaç lot verir soruları gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. halka arz büyüklüğü 873 Milyon TL olacak. Dağıtılacak olası pay miktarı da belli oldu. Bu noktada ise "Özyaşar Tel halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?" soruları arama motorları üzerinde yerini almaya başladı. İşte, şirketin halka arz süreci hakkında ayrıntılı bilgiler…