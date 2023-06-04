Haberler Yaşam Haberleri Pablo Escobar 1970'lerin sonunda kendine özel hayvanat bahçesi için yasa dışı yollarla hangi hayvandan 4 adet getirtmiş ve günümüzde Kolombiya'da o hayvandan yüzlercesinin vahşi doğada yaşamasına sebep olmuştur?
Giriş Tarihi: 4.6.2023 23:23 Son Güncelleme: 4.6.2023 23:23

Pablo Escobar 1970'lerin sonunda kendine özel hayvanat bahçesi için yasa dışı yollarla hangi hayvandan 4 adet getirtmiş ve günümüzde Kolombiya'da o hayvandan yüzlercesinin vahşi doğada yaşamasına sebep olmuştur?

Her hafta Pazar günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 4 Haziran 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan Pablo Escobar 1970'lerin sonunda kendine özel hayvanat bahçesi için yasa dışı yollarla hangi hayvandan 4 adet getirtmiş ve günümüzde Kolombiya'da o hayvandan yüzlercesinin vahşi doğada yaşamasına sebep olmuştur? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

Pablo Escobar 1970’lerin sonunda kendine özel hayvanat bahçesi için yasa dışı yollarla hangi hayvandan 4 adet getirtmiş ve günümüzde Kolombiya’da o hayvandan yüzlercesinin vahşi doğada yaşamasına sebep olmuştur?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 4 Haziran 2023 Pazar günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan Pablo Escobar 1970'lerin sonunda kendine özel hayvanat bahçesi için yasa dışı yollarla hangi hayvandan 4 adet getirtmiş ve günümüzde Kolombiya'da o hayvandan yüzlercesinin vahşi doğada yaşamasına sebep olmuştur? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (4 HAZİRAN 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: Pablo Escobar 1970'lerin sonunda kendine özel hayvanat bahçesi için yasa dışı yollarla hangi hayvandan 4 adet getirtmiş ve günümüzde Kolombiya'da o hayvandan yüzlercesinin vahşi doğada yaşamasına sebep olmuştur?

A- Flamingo
B- Su aygırı (CEVAP)
C- Bengal Kaplanı
D- Kangal köpeği


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Pablo Escobar 1970'lerin sonunda kendine özel hayvanat bahçesi için yasa dışı yollarla hangi hayvandan 4 adet getirtmiş ve günümüzde Kolombiya'da o hayvandan yüzlercesinin vahşi doğada yaşamasına sebep olmuştur?
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