PAHOL kaç lot verdi, Bist işlem tarihi ne zaman, açıklandı mı? 2025 Pasifik Holding halka arz sonuçları

Pasifik Holding A.Ş.'nin büyük ilgi gören halka arzında talep toplama süreci 12-13-14 Kasım tarihlerinde tamamlandı. Şirketin, Borsa İstanbul'daki ilk işlem tarihi araştırılırken yatırımcılar "Pasifik Holding halka arz sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, 2025 PAHOL kaç lot verdi, Bist işlem tarihi belli oldu mu, ne zaman işlem görecek?

1,50 TL sabit fiyatla ve bireysele eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilen Pasifik Holding halka arzı, yaklaşık 6 milyar TL büyüklüğündeydi. Yatırımcılar satın alma işlemlerinin ardından gözlerini borsaya çevirdi. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcılar, hesaplarına kaç lot yattığını öğrenmek için sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Peki, PAHOL ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ OLDU

12-13-14 Kasım tarihlerinde talep toplayan Pasifik Holding halka arzında detaylar şöyle:

Halka Arz Fiyatı: 1,50 TL

Dağıtım Yöntemi: Bireysele Eşit Dağıtım / Yüksek Başvurulu Oransal Dağıtım

Borsa Kodu: PAHOL (BIST Yıldız Pazar'da işlem görecektir.)

Toplam Lot (Pay) Sayısı: 4.000.000.000 Lot

Halka Arz Büyüklüğü: 6 Milyar TL

Halka Açıklık Oranı: %20

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

PAHOL kaç lot verdi sorusunda gözler sonuçlara çevrilmişti. Beklenen sonuçlar açıklandı:

PAHOL NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

PAHOL borsa kodu henüz netleşmedi. Bist ilk işlem tarihi detayında yatırımcılar 'hazırlanıyor' bilgisiyle karşılaşıyor.

