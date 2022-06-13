Haberler Yaşam Haberleri Pamukkale Travertenleri Nerede? Pamukkale Travertenleri Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 13.6.2022 13:51 Son Güncelleme: 13.6.2022 13:51

Pamukkale Travertenleri Nerede? Pamukkale Travertenleri Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?

Pamukkale Travertenleri Nerede? Pamukkale Travertenleri Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?

Dünya genelinde en çok bilinen doğal güzelliklerden birisi olan Pamukkale Travertenleri yılın her döneminde ziyaretçi akınına uğramaktadır. Bembeyaz havuzları ve insana kendini sanki bir masaldaymış gibi hissettiren atmosferiyle Pamukkale Travertenleri ülkemizin en beğenilen turist mekanlarından birisidir. Peki, bu kadar çok beğeni toplayan Pamukkale Travertenleri nerede? Pamukkale Travertenleri hangi ilçede? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Pamukkale Travertenleri, Ege Bölgesi'nde yer alan Denizli ilimizde bulunmaktadır. Yılın her dönemi özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yerli ve yabancı ziyaretçiyi kendine çeken bu doğal güzellik nerededir, hangi semttedir sıklıkla merak edilmektedir. Pamukkale Travertenlerine nasıl gidilir? Pamukkale Travertenleri hangi semtte? İşte detaylı bilgiler...

Pamukkale Travertenleri Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?

Pamukkale Travertenleri, Denizli şehrimizin merkezinde yer almaktadır. Bu büyüleyici güzellikteki yer, aynı zamanda termal suları ile ziyaretçilerine şifa dağıtan sağlık turizmi içinde oldukça önemli olan bir turistik mekanların başında gelmektedir. Pamukkale Travertenleri, yerin yaklaşık 350 metre altından çıkan termal sularıyla ve eşsiz doğal güzelliğiyle hem görsel şölen hem de sağlık vadeden cazibe merkezlerinden birisidir. Pamukkale Travertenleri ziyaret etmek isteyenler bireysel olarak yahut gezi turlarına katılarak bu doğa harikasına ulaşabilir.

Pamukkale Travertenlerine toplu taşıma ile gidecekseniz, merkezden her 30 dakikada bir Pamukkale Travertenlerine giden minibüsler kalkıyor. Eğer özel aracınızla gitmek istiyorsanız, önce şehir merkezinden Ankara Bulvarı yoluna çıkıp Develi güzergahına gideceğiniz yerden girdikten sonra bu yolu takip ettiğinizde yaklaşık 18-20 kilometre sonra travertenlere ulaşabilirsiniz. Yol üzerinde yön gösteren travertenlerle ilgili tabelaların da yardımını alabilirsiniz. Hatırlatmakta fayda vardır, Pamukkale Travertenleri Pazartesi günleri hariç haftanın diğer günleri 09:00 ve 17:00 saatleri arasında hizmete açıktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Asgari ücret zammı için yeni hesaplar ortaya çıktı! 2022 asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, ne kadar olacak?
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge tablosu güncellendi! İşte 50'yi aşkın meslekte emekli ikramiyesi ve maaşı hesap tam listesi
Bakan Koca 'Acı günümüz' diyerek duyurdu! 2 hemşireden üzücü haber...
Emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında, hangi tarihte? Temmuzda 2022 SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte en az bin 173 TL'lik yeni hesap!
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu Başkanlık vekaletini İYİ Partili Aksu'ya verdi CHP karıştı!
E okul ne zaman kapanıyor, 2.dönem not girişi kapandı mı, ne zaman yapılacak? MEB 2022 E okul VBS giriş ekranı ile devamsızlık ve karne notu sorgulama ekranı!
Evde bakım maaşı ödemeleri başlıyor! 13 Haziran 2022 Evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?
SON DAKİKA: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Haziran 2022 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, yarım, gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT çalışması başlıyor! İşte EYT'de son durum ve merakla beklenen tarih
Cem Uzan için
ARKADAŞINA GÖNDER
Pamukkale Travertenleri Nerede? Pamukkale Travertenleri Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA