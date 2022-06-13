Pamukkale Travertenleri Nerede? Pamukkale Travertenleri Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?

Pamukkale Travertenleri, Ege Bölgesi'nde yer alan Denizli ilimizde bulunmaktadır. Yılın her dönemi özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yerli ve yabancı ziyaretçiyi kendine çeken bu doğal güzellik nerededir, hangi semttedir sıklıkla merak edilmektedir. Pamukkale Travertenlerine nasıl gidilir? Pamukkale Travertenleri hangi semtte? İşte detaylı bilgiler...

Pamukkale Travertenleri Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?

Pamukkale Travertenleri, Denizli şehrimizin merkezinde yer almaktadır. Bu büyüleyici güzellikteki yer, aynı zamanda termal suları ile ziyaretçilerine şifa dağıtan sağlık turizmi içinde oldukça önemli olan bir turistik mekanların başında gelmektedir. Pamukkale Travertenleri, yerin yaklaşık 350 metre altından çıkan termal sularıyla ve eşsiz doğal güzelliğiyle hem görsel şölen hem de sağlık vadeden cazibe merkezlerinden birisidir. Pamukkale Travertenleri ziyaret etmek isteyenler bireysel olarak yahut gezi turlarına katılarak bu doğa harikasına ulaşabilir.

Pamukkale Travertenlerine toplu taşıma ile gidecekseniz, merkezden her 30 dakikada bir Pamukkale Travertenlerine giden minibüsler kalkıyor. Eğer özel aracınızla gitmek istiyorsanız, önce şehir merkezinden Ankara Bulvarı yoluna çıkıp Develi güzergahına gideceğiniz yerden girdikten sonra bu yolu takip ettiğinizde yaklaşık 18-20 kilometre sonra travertenlere ulaşabilirsiniz. Yol üzerinde yön gösteren travertenlerle ilgili tabelaların da yardımını alabilirsiniz. Hatırlatmakta fayda vardır, Pamukkale Travertenleri Pazartesi günleri hariç haftanın diğer günleri 09:00 ve 17:00 saatleri arasında hizmete açıktır.