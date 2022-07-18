Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2022: PAÜ taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması

Pamukkale Üniversitesi taban puanları ve PAÜ başarı sıralaması bu okulda öğrenim görmeyi hedefleyen adaylar tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanması üzerine, milyonlarca üniversiteli adayı puanının yettiği okullar için araştırma yapıyor. İşte 2022 Pamukkale Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin başarı sıralaması…