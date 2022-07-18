Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2022: PAÜ taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması

Pamukkale Üniversitesi taban puanları ve PAÜ başarı sıralaması bu okulda öğrenim görmeyi hedefleyen adaylar tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanması üzerine, milyonlarca üniversiteli adayı puanının yettiği okullar için araştırma yapıyor. İşte 2022 Pamukkale Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin başarı sıralaması…
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022
İşte Pamukkale Üniversitesi'nin bu yıl öğrenci alımı için belirlediği taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması…
Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları
Pamukkale Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Tıp
|SAY
|230+6
220+6
210+6
200+5
|236
226
216
205
|12.943
11.900
11.109
10.900
|447,68300
506,35889
487,87127
482,69694
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|100+3
100+3
100+3
90+3
|103
103
103
93
|29.674
27.600
24.563
23.000
|418,20168
482,78954
459,78540
452,59033
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|71.185
62.900
68.478
76.400
|369,41934
440,37198
395,22160
367,18208
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|78.382
88.300
103.675
112.000
|362,41625
411,79935
356,98167
331,54088
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|128.592
127.000
133.385
126.000
|321,32639
374,25594
332,51623
320,39054
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|139.661
125.000
120.352
109.000
|313,98143
375,55198
342,40898
333,52815
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|160+4
170+5
170+5
170+5
|164
175
175
175
|145.704
147.000
159.388
168.000
|310,28493
357,88538
315,61602
294,33409
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|166.997
138.000
111.447
62.500
|298,14650
365,26709
350,01110
384,97731
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|177.986
180.000
174.299
164.000
|292,51646
335,89167
307,38968
296,46734
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|185.624
170.000
172.412
154.000
|288,75454
342,07679
308,36573
302,06529
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|195.557
173.000
166.687
146.000
|284,19821
340,18855
311,45833
306,55353
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
48
|241.938
244.000
288.569
Dolmadı
|265,63766
303,93634
263,71493
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Tekstil Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
2
|248.669
243.000
265.130
Dolmadı
|263,30438
304,44127
270,72117
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Otomotiv Mühendisliği
|SAY
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|249.827
244.000
240.839
203.000
|262,92293
303,99945
278,83891
277,93200
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|60+2
80+2
80+2
90+3
|62
82
82
93
|253.947
231.000
216.039
188.000
|261,56914
309,76456
288,18163
284,59141
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|55+2
55+2
55+2
55+2
|57
57
57
57
|257.971
269.000
282.331
287.000
|260,25305
294,14175
265,50460
251,21442
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|45+2
45+2
45+2
42+2
|47
47
47
44
|262.167
246.000
229.270
208.000
|258,91405
303,27780
283,04825
275,78610
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|40+1
25+1
25+1
20+1
|41
26
17
21
|263.606
258.000
Dolmadı
296.000
|258,46463
298,55708
Dolmadı
248,98188
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|275.887
225.000
166.098
120.000
|254,68809
312,52195
311,77019
324,81307
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|277.560
243.000
214.393
166.000
|254,17762
304,61753
288,83411
294,97368
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|11+1
11+1
11+1
11+1
|12
12
12
12
|289.962
296.000
287.681
294.000
|250,59811
284,44350
263,97683
249,35857
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Matematik
|SAY
|60+2
65+2
65+2
65+2
|62
67
67
67
|321.964
304.000
297.393
293.000
|242,08809
281,67815
261,28927
249,52383
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Kimya
|SAY
|20+1
20+1
20+1
15+1
|21
21
21
16
|341.142
339.000
343.309
370.000
|237,48124
270,83965
249,98911
233,52995
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|353.246
342.000
337.952
313.000
|234,60634
270,21881
251,20360
245,00665
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
| Biyoloji
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
1+0
1+0
1+0
|—
1
1
1
|Dolmadı
414.000
362.734
359.000
|Dolmadı
252,41320
245,74858
235,50915
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|40+1
60+2
60+2
56+2
|8
23
60
58
|Dolmadı
—
Dolmadı
239.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
264,75758
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|4
3
1
6
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Fizik
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|2
21
21
15
|Dolmadı
440.000
440.856
Dolmadı
|Dolmadı
246,91673
230,86046
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|40+1
50+2
80+2
80+2
|15
28
32
80
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|56
93
93
93
|Dolmadı
274.000
264.709
120.000
|Dolmadı
292,30059
270,83758
324,71596
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|3
7
11
8
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Otomotiv Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|30+1
40+1
45+2
45+2
|16
23
31
47
|Dolmadı
—
Dolmadı
288.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
250,88198
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|42
72
72
62
|Dolmadı
403.000
413.067
417.000
|Dolmadı
254,85194
236,00611
220,32644
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|5
72
72
62
|Dolmadı
407.000
350.477
318.000
|Dolmadı
253,80644
248,38613
243,84575
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Tıp
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|—
1
1
1
|Dolmadı
37.600
33.763
44.400
|Dolmadı
470,14794
444,26400
412,35500
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Hukuk
|EA
|130+4
110+3
100+3
80+2
|134
113
103
82
|39.728
18.200
27.717
30.300
|356,58812
418,48202
397,88040
384,07690
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|100.754
97.100
107.588
122.000
|319,95198
365,56909
344,30824
323,26327
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Psikoloji
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|101.348
—
—
—
|319,66916
—-
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
100+3
|72
72
72
103
|109.743
74.000
76.612
74.800
|315,91288
376,93197
360,75966
347,80956
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|147.494
176.000
229.380
252.000
|301,35637
333,39274
301,52754
283,46882
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|40+1
40+1
60+2
60+2
|41
41
62
62
|198.276
239.000
330.977
402.000
|285,88870
313,55882
279,15707
256,38300
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|325.731
325.000
314.966
338.000
|258,79881
292,31018
282,22506
266,42739
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|80+2
80+2
100+3
100+3
|82
82
103
103
|442.681
386.000
359.416
373.000
|241,40775
280,14184
274,04493
260,70257
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|484.589
482.000
464.515
500.000
|236,12602
264,05482
258,12427
243,62069
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|526.853
455.000
450.602
443.000
|230,62062
268,23063
260,02131
250,64177
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|60+2
60+2
70+2
70+2
|62
62
72
72
|553.698
472.000
430.788
440.000
|225,91473
265,56368
262,80504
251,15328
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Maliye
|EA
|80+2
80+2
100+3
100+3
|82
82
103
103
|583.417
496.000
457.736
463.000
|207,88576
261,95258
259,05109
248,14189
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|586.991
—
—
—
|201,74012
—-
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet)
|Arkeoloji
|EA
|40+1
40+1
40+1
70+2
|12
41
39
17
|Dolmadı
859.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
221,26951
Dolmadı
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|80+2
80+2
80+2
75+2
|3
82
82
50
|Dolmadı
726.000
711.509
Dolmadı
|Dolmadı
233,47752
230,83869
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet)
|Ekonometri
|EA
|40+1
40+1
40+1
60+2
|4
41
41
17
|Dolmadı
792.000
804.488
Dolmadı
|Dolmadı
227,06427
215,81166
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet)
|Felsefe
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|9
62
62
47
|Dolmadı
772.000
812.259
Dolmadı
|Dolmadı
228,95922
210,47572
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet)
|İktisat
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|19
82
82
82
|Dolmadı
619.000
579.241
637.000
|Dolmadı
245,56851
244,21588
229,28157
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet)
|İktisat
(İÖ)
|EA
|40+1
40+1
40+1
80+2
|—
41
41
19
|Dolmadı
725.000
740.500
Dolmadı
|Dolmadı
233,57482
227,79856
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet)
|İktisat
(İngilizce)
|EA
|80+2
80+2
100+3
100+3
|66
82
103
101
|Dolmadı
630.000
689.328
Dolmadı
|Dolmadı
244,21037
233,03979
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet)
|İktisat
(İngilizce) (İÖ)
|EA
|40+1
40+1
40+1
100+3
|4
41
41
22
|Dolmadı
711.000
755.573
Dolmadı
|Dolmadı
235,08595
226,00418
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet)
|İşletme
|EA
|80+2
100+3
100+3
100+3
|71
103
103
103
|Dolmadı
622.000
628.561
732.000
|Dolmadı
245,15916
239,02253
203,33984
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet)
|İşletme
(İÖ)
|EA
|40+1
30+1
30+1
100+3
|14
31
31
18
|Dolmadı
671.000
696.956
Dolmadı
|Dolmadı
239,47509
232,29056
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet)
|Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte)
|EA
|30+1
30+1
30+1
—
|6
31
28
—
|Dolmadı
922.000
Dolmadı
—
|Dolmadı
215,59484
Dolmadı
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet)
|Maliye
(İÖ)
|EA
|80+2
80+2
100+3
100+3
|4
82
103
88
|Dolmadı
704.000
704.508
Dolmadı
|Dolmadı
235,87994
231,53546
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet)
|Organik Tarım İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|30+1
—
—
—
|7
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
|EA
|80+2
80+2
100+3
100+3
|13
82
103
103
|Dolmadı
612.000
601.475
666.000
|Dolmadı
246,37413
241,83656
225,93518
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet)
|Sosyoloji
(İÖ)
|EA
|40+1
50+2
60+2
70+2
|7
52
62
72
|Dolmadı
634.000
558.855
700.000
|Dolmadı
243,81164
246,47727
220,59517
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|40+1
40+1
40+1
60+2
|5
41
41
32
|Dolmadı
728.000
755.161
Dolmadı
|Dolmadı
233,29223
226,05669
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İÖ)
|EA
|60+2
60+2
70+2
70+2
|27
62
72
59
|Dolmadı
661.000
671.715
Dolmadı
|Dolmadı
240,62912
234,74953
Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|30+1
—
—
—
|5
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|9.626
11.700
12.764
14.700
|375,76066
401,32288
403,70169
388,90196
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
90+3
|72
72
72
93
|20.725
19.300
19.473
21.500
|355,79119
387,89377
393,47889
379,19356
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|23.423
22.000
25.217
33.300
|352,28806
384,18738
386,61722
367,16234
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|65.701
52.700
71.647
101.000
|320,03733
356,98385
354,91771
331,34060
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Fakülte)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|68.360
47.400
52.792
55.600
|318,68874
360,42794
365,11760
351,65167
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|108+3
120+3
130+4
120+3
|111
123
134
123
|143.283
95.400
92.143
82.600
|290,77726
335,31107
346,10751
338,64601
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devleyt)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|242.211
189.000
201.423
198.000
|267,87060
306,01153
313,92470
304,57473
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|245.985
163.000
150.337
132.000
|267,14130
312,78883
326,74953
321,40139
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)
|Coğrafya
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|337.038
173.000
163.190
147.000
|251,82028
310,13346
323,26918
316,85609
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)
|Coğrafya
(KKTC Uyruklu)
|SÖZ
|2+0
—
—
—
|2
—
—
—
|354.240
—
—
—
|249,26855
—-
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
70+2
70+2
80+2
|62
72
72
82
|380.815
270.000
262.332
230.000
|245,50529
288,24774
301,24697
297,84454
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|391.494
272.000
250.761
255.000
|244,03503
287,90543
303,50454
293,03438
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)
|İlahiyat
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|12+0
—
—
—
|12
—
—
—
|463.810
—
—
—
|234,67948
—-
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)
|Tarih
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|60+2
70+2
70+2
80+2
|62
72
72
82
|531.009
414.000
365.392
349.000
|224,40925
263,28574
283,30428
277,83764
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
|SÖZ
|80+2
60+2
60+2
60+2
|45
62
62
62
|Dolmadı
478.000
426.424
436.000
|Dolmadı
253,58188
274,06507
266,20512
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)
|İlahiyat
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|108+3
90+3
60+2
60+2
|100
93
62
62
|Dolmadı
186.000
141.969
135.000
|Dolmadı
306,78326
329,12861
320,36925
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|12+0
—
—
—
|11
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|59
72
72
72
|Dolmadı
506.000
466.210
456.000
|Dolmadı
249,66304
268,41626
263,79089
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Sanat Tarihi
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
60+2
70+2
70+2
|19
62
72
72
|Dolmadı
617.000
544.081
543.000
|Dolmadı
234,58663
258,01221
253,99672
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|14.946
12.600
13.745
13.700
|391,23046
411,97099
404,39343
390,40314
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|24.561
19.800
19.936
17.200
|358,94414
385,27864
380,12404
374,96287
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)
| İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İÖ-Ücretli)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|30.546
24.300
24.181
20.800
|340,27603
369,13128
364,64038
359,64672
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)
|Turizm Rehberliği
(Fakülte)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|40.819
37.500
37.423
37.100
|308,22361
325,77066
322,33934
299,41686
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)
|Fransız Dili ve Edebiyatı
|DİL
|55+2
55+2
55+2
55+2
|57
57
57
57
|50.607
49.000
48.040
45.600
|278,18593
290,21961
290,86254
273,18466
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)
|Fransız Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu)
|DİL
|2+0
—
—
—
|2
—
—
—
|67.979
—
—
—
|230,42529
—-
—
—
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|300,34759
328,94626
|357.455
317.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|295,37360
322,69791
|386.841
346.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|283,74034
307,08332
|465.932
430.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Fizyoterapi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|279,12014
306,40359
|501.823
434.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|274,28173
297,49150
|542.234
492.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|271,67459
298,97761
|565.423
482.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|268,26396
279,78754
|596.923
628.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tavas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|262,97184
294,00394
|648.839
516.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Sarayköy Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Fizyoterapi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|262,81926
289,59730
|650.477
549.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|260,86079
280,25784
|671.074
624.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|258,26120
278,62828
|698.732
638.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|254,26245
271,51786
|743.890
702.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|253,48526
261,91445
|752.750
796.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Serinhisar Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|252,69159
277,23085
|762.026
650.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|İç Mekan Tasarımı
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|247,60284
264,34761
|822.307
772.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|246,16915
259,47778
|839.352
822.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek
(Denizli) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|241,49003
263,19126
|894.283
783.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|55+2
45+2
|57
47
|236,27471
245,20597
|955.120
983.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
| Grafik Tasarımı
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|234,46283
242,86904
|976.371
1.010.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|233,30845
255,59106
|990.409
864.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tavas Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|232,76558
248,81869
|997.001
941.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|232,19224
245,91194
|1.004.061
974.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tavas Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|230,54572
252,12216
|1.024.310
903.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Kale Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|226,41256
247,61550
|1.077.331
955.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Çameli Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Tapu ve Kadastro
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|225,27538
249,15614
|1.092.514
937.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0
1+0
|1
—
|224,75029
—
|1.099.438
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Bozkurt Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|223,48069
246,50250
|1.116.525
968.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|223,26147
229,97303
|1.119.492
1.168.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|60+2
45+2
|62
47
|223,10963
238,92115
|1.121.544
1.058.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|222,82502
248,92347
|1.125.247
940.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|222,81610
234,12853
|1.125.376
1.116.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Kimya Teknolojisi
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|222,73962
235,70531
|1.126.364
1.097.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Makine
|TYT
|80+2
70+2
|82
72
|220,55372
236,02160
|1.156.022
1.093.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Tosya Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Turist Rehberliği
|TYT
|30+1
—
|31
—
|217,04243
—
|1.202.806
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|215,26249
225,14665
|1.226.794
1.231.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tavas Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Aşçılık
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|214,24566
232,08428
|1.240.813
1.141.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tavas Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|212,80354
241,03432
|1.260.989
1.032.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Moda Tasarımı
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|211,72248
217,79792
|1.276.142
1.329.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Honaz Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|209,75230
229,03610
|1.304.825
1.180.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Dış Ticaret
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|209,14314
218,32455
|1.313.910
1.323.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Tekstil Teknolojisi
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|208,81724
221,21827
|1.318.727
1.284.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|207,61152
230,19473
|1.336.795
1.165.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tavas Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|207,05518
231,34646
|1.345.091
1.151.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|201,05824
216,38414
|1.437.034
1.348.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|198,25538
214,12493
|1.479.832
1.379.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|197,58504
211,88333
|1.489.745
1.410.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Serinhisar Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Sosyal Güvenlik
|TYT
|30+1
—
|31
—
|194,59593
—
|1.531.085
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Honaz Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|90+3
90+3
|93
93
|194,41984
210,26017
|1.533.336
1.433.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Honaz Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|189,91336
219,64931
|1.582.436
1.305.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Buldan Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Mimari Restorasyon
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|187,45771
209,58590
|1.599.562
1.442.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Sarayköy Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|38
41
|Dolmadı
215,61793
|1.568.729
1.359.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Sarayköy Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0
2+0
|0
—-
|Dolmadı
—
|—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Bekilli Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
40+1
|23
41
|Dolmadı
199,76365
|1.625.685
1.582.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Buldan Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|80+2
80+2
|27
82
|Dolmadı
195,08280
|1.557.727
1.645.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|50+2
50+2
|26
52
|Dolmadı
198,19363
|1.607.479
1.604.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Honaz Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|9
52
|Dolmadı
190,64260
|1.619.825
1.694.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|40+1
40+1
|12
25
|Dolmadı
—
|1.621.453
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Buldan Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|20+1
30+1
|7
9
|Dolmadı
—
|1.613.409
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|25+1
30+1
|6
12
|Dolmadı
—
|1.576.300
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Honaz Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|50+2
50+2
|7
36
|Dolmadı
—
|1.621.748
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
|TYT
|60+2
55+2
|50
57
|Dolmadı
194,65570
|1.619.025
1.651.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Bekilli Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|30+1
30+1
|8
13
|Dolmadı
—
|1.623.411
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Buldan Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|25+1
30+1
|5
11
|Dolmadı
—
|1.626.597
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|30+1
30+1
|16
31
|Dolmadı
171,36209
|1.624.101
1.744.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Honaz Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|50+2
45+2
|18
47
|Dolmadı
197,79738
|1.625.868
1.610.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Emlak Yönetimi
|TYT
|20+1
15+1
|3
11
|Dolmadı
—
|1.348.505
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Geleneksel El Sanatları
|TYT
|60+2
60+2
|31
62
|Dolmadı
185,85034
|1.569.060
1.725.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Çal Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|40+1
30+1
|32
31
|Dolmadı
221,44801
|1.592.322
1.281.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Giyim Üretim Teknolojisi
|TYT
|30+1
—
|18
—
|Dolmadı
—
|1.625.587
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Bekilli Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|30+1
40+1
|6
14
|Dolmadı
—
|1.621.275
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Honaz Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|100+3
90+3
|25
91
|Dolmadı
—
|1.624.885
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tavas Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ)
|TYT
|40+1
40+1
|21
41
|Dolmadı
208,56512
|1.603.432
1.456.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Honaz Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|50+2
40+1
|16
41
|Dolmadı
192,10416
|1.581.976
1.680.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Kale Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|35+1
35+1
|8
25
|Dolmadı
—
|1.624.170
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
|TYT
|40+1
30+1
|28
31
|Dolmadı
211,82406
|1.604.540
1.411.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Honaz Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Lojistik
|TYT
|50+2
50+2
|35
52
|Dolmadı
206,53422
|1.591.790
1.485.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Honaz Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Lojistik
(İÖ)
|TYT
|40+1
40+1
|2
39
|Dolmadı
—
|1.509.329
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Kale Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Madencilik Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|19
31
|Dolmadı
195,07493
|1.625.457
1.646.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Maliye
|TYT
|65+2
60+2
|48
62
|Dolmadı
204,61179
|1.614.996
1.513.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Maliye
|TYT
|45+2
40+1
|23
41
|Dolmadı
198,51614
|1.624.142
1.600.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Buldan Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Moda Tasarımı
|TYT
|35+1
35+1
|23
36
|Dolmadı
194,31495
|1.614.875
1.655.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Buldan Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|40+1
35+1
|11
36
|Dolmadı
193,18826
|1.538.435
1.668.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Çal Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|30+1
30+1
|4
19
|Dolmadı
—
|1.460.702
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Honaz Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|50+2
40+1
|42
41
|Dolmadı
209,11177
|1.621.525
1.449.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Kale Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|35+1
35+1
|9
29
|Dolmadı
—
|1.592.966
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tavas Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Organik Tarım
|TYT
|25+1
20+1
|7
19
|Dolmadı
—
|1.529.517
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Honaz Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|35+1
25+1
|11
19
|Dolmadı
—
|1.603.965
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Süt ve Ürünleri Teknolojisi
|TYT
|20+1
20+1
|9
14
|Dolmadı
—
|1.620.270
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tavas Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
|TYT
|20+1
20+1
|20
8
|Dolmadı
—
|1.556.408
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(İÖ)
|TYT
|40+1
40+1
|30
41
|Dolmadı
204,68626
|1.617.973
1.512.000
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Kale Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|20+1
25+1
|8
10
|Dolmadı
—
|1.614.924
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Bozkurt Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)
|Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
|TYT
|35+1
40+1
|12
21
|Dolmadı
—
|1.608.762
—