Haberler Yaşam Haberleri Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2022: PAÜ taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.7.2022 15:09

Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2022: PAÜ taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması

Pamukkale Üniversitesi taban puanları YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yüz binlerce üniversite adayının gündemine oturdu. Bu üniversitede öğrenim görmeyi hedefleyen öğrenciler, Pamukkale Üniversitesi taban puanları için kurumun internet sitesini, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanlarını ve puan aralığını inceliyor. İşte 2022 Pamukkale Üniversitesi lisans ve ön lisans taban puanları, bölüm kontenjanları ve PAÜ başarı sıralaması!

Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2022: PAÜ taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması

Pamukkale Üniversitesi taban puanları ve PAÜ başarı sıralaması bu okulda öğrenim görmeyi hedefleyen adaylar tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanması üzerine, milyonlarca üniversiteli adayı puanının yettiği okullar için araştırma yapıyor. İşte 2022 Pamukkale Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin başarı sıralaması…

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

İşte Pamukkale Üniversitesi'nin bu yıl öğrenci alımı için belirlediği taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması…

Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları

Pamukkale Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Tıp SAY 230+6
220+6
210+6
200+5		 236
226
216
205		 12.943
11.900
11.109
10.900		 447,68300
506,35889
487,87127
482,69694
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Diş Hekimliği SAY 100+3
100+3
100+3
90+3		 103
103
103
93		 29.674
27.600
24.563
23.000		 418,20168
482,78954
459,78540
452,59033
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 71.185
62.900
68.478
76.400		 369,41934
440,37198
395,22160
367,18208
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 78.382
88.300
103.675
112.000		 362,41625
411,79935
356,98167
331,54088
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 128.592
127.000
133.385
126.000		 321,32639
374,25594
332,51623
320,39054
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 139.661
125.000
120.352
109.000		 313,98143
375,55198
342,40898
333,52815
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 160+4
170+5
170+5
170+5		 164
175
175
175		 145.704
147.000
159.388
168.000		 310,28493
357,88538
315,61602
294,33409
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Mimarlık SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 166.997
138.000
111.447
62.500		 298,14650
365,26709
350,01110
384,97731
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 177.986
180.000
174.299
164.000		 292,51646
335,89167
307,38968
296,46734
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 185.624
170.000
172.412
154.000		 288,75454
342,07679
308,36573
302,06529
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 195.557
173.000
166.687
146.000		 284,19821
340,18855
311,45833
306,55353
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
48		 241.938
244.000
288.569
Dolmadı		 265,63766
303,93634
263,71493
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Tekstil Mühendisliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
2		 248.669
243.000
265.130
Dolmadı		 263,30438
304,44127
270,72117
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Otomotiv Mühendisliği SAY 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 249.827
244.000
240.839
203.000		 262,92293
303,99945
278,83891
277,93200
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 60+2
80+2
80+2
90+3		 62
82
82
93		 253.947
231.000
216.039
188.000		 261,56914
309,76456
288,18163
284,59141
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Kimya Mühendisliği SAY 55+2
55+2
55+2
55+2		 57
57
57
57		 257.971
269.000
282.331
287.000		 260,25305
294,14175
265,50460
251,21442
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Mekatronik Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 45+2
45+2
45+2
42+2		 47
47
47
44		 262.167
246.000
229.270
208.000		 258,91405
303,27780
283,04825
275,78610
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 40+1
25+1
25+1
20+1		 41
26
17
21		 263.606
258.000
Dolmadı
296.000		 258,46463
298,55708
Dolmadı
248,98188
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 275.887
225.000
166.098
120.000		 254,68809
312,52195
311,77019
324,81307
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Biyomedikal Mühendisliği SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 277.560
243.000
214.393
166.000		 254,17762
304,61753
288,83411
294,97368
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 11+1
11+1
11+1
11+1		 12
12
12
12		 289.962
296.000
287.681
294.000		 250,59811
284,44350
263,97683
249,35857
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Matematik SAY 60+2
65+2
65+2
65+2		 62
67
67
67		 321.964
304.000
297.393
293.000		 242,08809
281,67815
261,28927
249,52383
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Kimya SAY 20+1
20+1
20+1
15+1		 21
21
21
16		 341.142
339.000
343.309
370.000		 237,48124
270,83965
249,98911
233,52995
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Biyoloji SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 353.246
342.000
337.952
313.000		 234,60634
270,21881
251,20360
245,00665
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Biyoloji
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0
1+0
1+0
1+0
1
1
1		 Dolmadı
414.000
362.734
359.000		 Dolmadı
252,41320
245,74858
235,50915
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Biyomedikal Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 40+1
60+2
60+2
56+2		 8
23
60
58		 Dolmadı

Dolmadı
239.000		 Dolmadı

Dolmadı
264,75758
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Çevre Mühendisliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 4
3
1
6		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Fizik SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 2
21
21
15		 Dolmadı
440.000
440.856
Dolmadı		 Dolmadı
246,91673
230,86046
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Gıda Mühendisliği SAY 40+1
50+2
80+2
80+2		 15
28
32
80		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 56
93
93
93		 Dolmadı
274.000
264.709
120.000		 Dolmadı
292,30059
270,83758
324,71596
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 3
7
11
8		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Otomotiv Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 30+1
40+1
45+2
45+2		 16
23
31
47		 Dolmadı

Dolmadı
288.000		 Dolmadı

Dolmadı
250,88198
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 42
72
72
62		 Dolmadı
403.000
413.067
417.000		 Dolmadı
254,85194
236,00611
220,32644
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Şehir ve Bölge Planlama SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 5
72
72
62		 Dolmadı
407.000
350.477
318.000		 Dolmadı
253,80644
248,38613
243,84575
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Tıp
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0
1
1
1		 Dolmadı
37.600
33.763
44.400		 Dolmadı
470,14794
444,26400
412,35500
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Hukuk EA 130+4
110+3
100+3
80+2		 134
113
103
82		 39.728
18.200
27.717
30.300		 356,58812
418,48202
397,88040
384,07690
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 100.754
97.100
107.588
122.000		 319,95198
365,56909
344,30824
323,26327
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Psikoloji EA 60+2


 62


 101.348


 319,66916
—-
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
100+3		 72
72
72
103		 109.743
74.000
76.612
74.800		 315,91288
376,93197
360,75966
347,80956
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 147.494
176.000
229.380
252.000		 301,35637
333,39274
301,52754
283,46882
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(İÖ)		 EA 40+1
40+1
60+2
60+2		 41
41
62
62		 198.276
239.000
330.977
402.000		 285,88870
313,55882
279,15707
256,38300
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 325.731
325.000
314.966
338.000		 258,79881
292,31018
282,22506
266,42739
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80+2
80+2
100+3
100+3		 82
82
103
103		 442.681
386.000
359.416
373.000		 241,40775
280,14184
274,04493
260,70257
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 484.589
482.000
464.515
500.000		 236,12602
264,05482
258,12427
243,62069
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Spor Yöneticiliği (Fakülte) EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 526.853
455.000
450.602
443.000		 230,62062
268,23063
260,02131
250,64177
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Sosyoloji EA 60+2
60+2
70+2
70+2		 62
62
72
72		 553.698
472.000
430.788
440.000		 225,91473
265,56368
262,80504
251,15328
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Maliye EA 80+2
80+2
100+3
100+3		 82
82
103
103		 583.417
496.000
457.736
463.000		 207,88576
261,95258
259,05109
248,14189
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) EA 60+2


 62


 586.991


 201,74012
—-
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet) Arkeoloji EA 40+1
40+1
40+1
70+2		 12
41
39
17		 Dolmadı
859.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
221,26951
Dolmadı
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 80+2
80+2
80+2
75+2		 3
82
82
50		 Dolmadı
726.000
711.509
Dolmadı		 Dolmadı
233,47752
230,83869
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet) Ekonometri EA 40+1
40+1
40+1
60+2		 4
41
41
17		 Dolmadı
792.000
804.488
Dolmadı		 Dolmadı
227,06427
215,81166
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet) Felsefe EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 9
62
62
47		 Dolmadı
772.000
812.259
Dolmadı		 Dolmadı
228,95922
210,47572
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet) İktisat EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 19
82
82
82		 Dolmadı
619.000
579.241
637.000		 Dolmadı
245,56851
244,21588
229,28157
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet) İktisat
(İÖ)		 EA 40+1
40+1
40+1
80+2
41
41
19		 Dolmadı
725.000
740.500
Dolmadı		 Dolmadı
233,57482
227,79856
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet) İktisat
(İngilizce)		 EA 80+2
80+2
100+3
100+3		 66
82
103
101		 Dolmadı
630.000
689.328
Dolmadı		 Dolmadı
244,21037
233,03979
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet) İktisat
(İngilizce) (İÖ)		 EA 40+1
40+1
40+1
100+3		 4
41
41
22		 Dolmadı
711.000
755.573
Dolmadı		 Dolmadı
235,08595
226,00418
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet) İşletme EA 80+2
100+3
100+3
100+3		 71
103
103
103		 Dolmadı
622.000
628.561
732.000		 Dolmadı
245,15916
239,02253
203,33984
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet) İşletme
(İÖ)		 EA 40+1
30+1
30+1
100+3		 14
31
31
18		 Dolmadı
671.000
696.956
Dolmadı		 Dolmadı
239,47509
232,29056
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) EA 30+1
30+1
30+1
 6
31
28
 Dolmadı
922.000
Dolmadı
 Dolmadı
215,59484
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet) Maliye
(İÖ)		 EA 80+2
80+2
100+3
100+3		 4
82
103
88		 Dolmadı
704.000
704.508
Dolmadı		 Dolmadı
235,87994
231,53546
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet) Organik Tarım İşletmeciliği (Fakülte) EA 30+1


 7


 Dolmadı


 Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)		 EA 80+2
80+2
100+3
100+3		 13
82
103
103		 Dolmadı
612.000
601.475
666.000		 Dolmadı
246,37413
241,83656
225,93518
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet) Sosyoloji
(İÖ)		 EA 40+1
50+2
60+2
70+2		 7
52
62
72		 Dolmadı
634.000
558.855
700.000		 Dolmadı
243,81164
246,47727
220,59517
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 40+1
40+1
40+1
60+2		 5
41
41
32		 Dolmadı
728.000
755.161
Dolmadı		 Dolmadı
233,29223
226,05669
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İÖ)		 EA 60+2
60+2
70+2
70+2		 27
62
72
59		 Dolmadı
661.000
671.715
Dolmadı		 Dolmadı
240,62912
234,74953
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
(İÖ)		 EA 30+1


 5


 Dolmadı


 Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)		 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 9.626
11.700
12.764
14.700		 375,76066
401,32288
403,70169
388,90196
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2
70+2
70+2
90+3		 72
72
72
93		 20.725
19.300
19.473
21.500		 355,79119
387,89377
393,47889
379,19356
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 23.423
22.000
25.217
33.300		 352,28806
384,18738
386,61722
367,16234
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 65.701
52.700
71.647
101.000		 320,03733
356,98385
354,91771
331,34060
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Fakülte)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 68.360
47.400
52.792
55.600		 318,68874
360,42794
365,11760
351,65167
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)		 İlahiyat SÖZ 108+3
120+3
130+4
120+3		 111
123
134
123		 143.283
95.400
92.143
82.600		 290,77726
335,31107
346,10751
338,64601
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devleyt)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 242.211
189.000
201.423
198.000		 267,87060
306,01153
313,92470
304,57473
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 245.985
163.000
150.337
132.000		 267,14130
312,78883
326,74953
321,40139
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)		 Coğrafya SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 337.038
173.000
163.190
147.000		 251,82028
310,13346
323,26918
316,85609
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)		 Coğrafya
(KKTC Uyruklu)		 SÖZ 2+0


 2


 354.240


 249,26855
—-
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 60+2
70+2
70+2
80+2		 62
72
72
82		 380.815
270.000
262.332
230.000		 245,50529
288,24774
301,24697
297,84454
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)		 Tarih SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 391.494
272.000
250.761
255.000		 244,03503
287,90543
303,50454
293,03438
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)		 İlahiyat
(M.T.O.K.)		 SÖZ 12+0


 12


 463.810


 234,67948
—-
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)		 Tarih
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 60+2
70+2
70+2
80+2		 62
72
72
82		 531.009
414.000
365.392
349.000		 224,40925
263,28574
283,30428
277,83764
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)		 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 80+2
60+2
60+2
60+2		 45
62
62
62		 Dolmadı
478.000
426.424
436.000		 Dolmadı
253,58188
274,06507
266,20512
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)		 İlahiyat
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 108+3
90+3
60+2
60+2		 100
93
62
62		 Dolmadı
186.000
141.969
135.000		 Dolmadı
306,78326
329,12861
320,36925
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli)		 SÖZ 12+0


 11


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)		 Sanat Tarihi SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 59
72
72
72		 Dolmadı
506.000
466.210
456.000		 Dolmadı
249,66304
268,41626
263,79089
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Sanat Tarihi
(İÖ)		 SÖZ 60+2
60+2
70+2
70+2		 19
62
72
72		 Dolmadı
617.000
544.081
543.000		 Dolmadı
234,58663
258,01221
253,99672
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği DİL 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 14.946
12.600
13.745
13.700		 391,23046
411,97099
404,39343
390,40314
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 24.561
19.800
19.936
17.200		 358,94414
385,27864
380,12404
374,96287
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İÖ-Ücretli)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 30.546
24.300
24.181
20.800		 340,27603
369,13128
364,64038
359,64672
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)		 Turizm Rehberliği
(Fakülte)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 40.819
37.500
37.423
37.100		 308,22361
325,77066
322,33934
299,41686
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)		 Fransız Dili ve Edebiyatı DİL 55+2
55+2
55+2
55+2		 57
57
57
57		 50.607
49.000
48.040
45.600		 278,18593
290,21961
290,86254
273,18466
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
(Denizli) (Devlet)		 Fransız Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu)		 DİL 2+0


 2


 67.979


 230,42529
—-

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2
70+2		 72
72		 300,34759
328,94626		 357.455
317.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2
70+2		 72
72		 295,37360
322,69791		 386.841
346.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 283,74034
307,08332		 465.932
430.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Fizyoterapi TYT 70+2
70+2		 72
72		 279,12014
306,40359		 501.823
434.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 274,28173
297,49150		 542.234
492.000


PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Diyaliz TYT 70+2
70+2		 72
72		 271,67459
298,97761		 565.423
482.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 80+2
80+2		 82
82		 268,26396
279,78754		 596.923
628.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tavas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Eczane Hizmetleri TYT 40+1
40+1		 41
41		 262,97184
294,00394		 648.839
516.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Sarayköy Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Fizyoterapi TYT 60+2
60+2		 62
62		 262,81926
289,59730		 650.477
549.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2
65+2		 67
67		 260,86079
280,25784		 671.074
624.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 258,26120
278,62828		 698.732
638.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 65+2
60+2		 67
62		 254,26245
271,51786		 743.890
702.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 253,48526
261,91445		 752.750
796.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Serinhisar Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 30+1
30+1		 31
31		 252,69159
277,23085		 762.026
650.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 İç Mekan Tasarımı TYT 45+2
45+2		 47
47		 247,60284
264,34761		 822.307
772.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 65+2
65+2		 67
67		 246,16915
259,47778		 839.352
822.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek
(Denizli) (Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 70+2
70+2		 72
72		 241,49003
263,19126		 894.283
783.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 55+2
45+2		 57
47		 236,27471
245,20597		 955.120
983.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 234,46283
242,86904		 976.371
1.010.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 65+2
60+2		 67
62		 233,30845
255,59106		 990.409
864.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tavas Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Aşçılık TYT 65+2
65+2		 67
67		 232,76558
248,81869		 997.001
941.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Elektrik TYT 70+2
70+2		 72
72		 232,19224
245,91194		 1.004.061
974.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tavas Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 230,54572
252,12216		 1.024.310
903.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Kale Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
80+2		 82
82		 226,41256
247,61550		 1.077.331
955.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Çameli Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Tapu ve Kadastro TYT 30+1
30+1		 31
31		 225,27538
249,15614		 1.092.514
937.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0
1+0		 1
 224,75029
 1.099.438
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Bozkurt Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 45+2
45+2		 47
47		 223,48069
246,50250		 1.116.525
968.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Dış Ticaret TYT 80+2
80+2		 82
82		 223,26147
229,97303		 1.119.492
1.168.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi TYT 60+2
45+2		 62
47		 223,10963
238,92115		 1.121.544
1.058.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 222,82502
248,92347		 1.125.247
940.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 45+2
45+2		 47
47		 222,81610
234,12853		 1.125.376
1.116.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Kimya Teknolojisi TYT 45+2
45+2		 47
47		 222,73962
235,70531		 1.126.364
1.097.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Makine TYT 80+2
70+2		 82
72		 220,55372
236,02160		 1.156.022
1.093.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Tosya Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Turist Rehberliği TYT 30+1
 31
 217,04243
 1.202.806
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60+2
60+2		 62
62		 215,26249
225,14665		 1.226.794
1.231.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tavas Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Aşçılık
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 214,24566
232,08428		 1.240.813
1.141.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tavas Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 212,80354
241,03432		 1.260.989
1.032.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Moda Tasarımı TYT 70+2
70+2		 72
72		 211,72248
217,79792		 1.276.142
1.329.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Honaz Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 70+2
70+2		 72
72		 209,75230
229,03610		 1.304.825
1.180.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Dış Ticaret
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 209,14314
218,32455		 1.313.910
1.323.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Tekstil Teknolojisi TYT 50+2
40+1		 52
41		 208,81724
221,21827		 1.318.727
1.284.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50+2
50+2		 52
52		 207,61152
230,19473		 1.336.795
1.165.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tavas Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50+2
50+2		 52
52		 207,05518
231,34646		 1.345.091
1.151.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40+1
40+1		 41
41		 201,05824
216,38414		 1.437.034
1.348.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ-Ücretli)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 198,25538
214,12493		 1.479.832
1.379.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60+2
60+2		 62
62		 197,58504
211,88333		 1.489.745
1.410.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Serinhisar Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Sosyal Güvenlik TYT 30+1
 31
 194,59593
 1.531.085
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Honaz Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90+3
90+3		 93
93		 194,41984
210,26017		 1.533.336
1.433.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Honaz Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ-Ücretli)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 189,91336
219,64931		 1.582.436
1.305.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Buldan Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Mimari Restorasyon TYT 60+2
60+2		 62
62		 187,45771
209,58590		 1.599.562
1.442.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Sarayköy Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 38
41		 Dolmadı
215,61793		 1.568.729
1.359.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Sarayköy Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0
2+0		 0
—-		 Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Bekilli Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
40+1		 23
41		 Dolmadı
199,76365		 1.625.685
1.582.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Buldan Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80+2
80+2		 27
82		 Dolmadı
195,08280		 1.557.727
1.645.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
50+2		 26
52		 Dolmadı
198,19363		 1.607.479
1.604.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Honaz Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 9
52		 Dolmadı
190,64260		 1.619.825
1.694.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40+1
40+1		 12
25		 Dolmadı
 1.621.453
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Buldan Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 20+1
30+1		 7
9		 Dolmadı
 1.613.409
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25+1
30+1		 6
12		 Dolmadı
 1.576.300
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Honaz Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50+2
50+2		 7
36		 Dolmadı
 1.621.748
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 60+2
55+2		 50
57		 Dolmadı
194,65570		 1.619.025
1.651.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Bekilli Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Dış Ticaret TYT 30+1
30+1		 8
13		 Dolmadı
 1.623.411
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Buldan Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Dış Ticaret TYT 25+1
30+1		 5
11		 Dolmadı
 1.626.597
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Dış Ticaret TYT 30+1
30+1		 16
31		 Dolmadı
171,36209		 1.624.101
1.744.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Honaz Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Dış Ticaret TYT 50+2
45+2		 18
47		 Dolmadı
197,79738		 1.625.868
1.610.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Emlak Yönetimi TYT 20+1
15+1		 3
11		 Dolmadı
 1.348.505
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Geleneksel El Sanatları TYT 60+2
60+2		 31
62		 Dolmadı
185,85034		 1.569.060
1.725.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Çal Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 40+1
30+1		 32
31		 Dolmadı
221,44801		 1.592.322
1.281.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30+1
 18
 Dolmadı
 1.625.587
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Bekilli Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 30+1
40+1		 6
14		 Dolmadı
 1.621.275
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Honaz Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 100+3
90+3		 25
91		 Dolmadı
 1.624.885
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tavas Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ)		 TYT 40+1
40+1		 21
41		 Dolmadı
208,56512		 1.603.432
1.456.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Honaz Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 50+2
40+1		 16
41		 Dolmadı
192,10416		 1.581.976
1.680.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Kale Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 35+1
35+1		 8
25		 Dolmadı
 1.624.170
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 40+1
30+1		 28
31		 Dolmadı
211,82406		 1.604.540
1.411.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Honaz Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Lojistik TYT 50+2
50+2		 35
52		 Dolmadı
206,53422		 1.591.790
1.485.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Honaz Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Lojistik
(İÖ)		 TYT 40+1
40+1		 2
39		 Dolmadı
 1.509.329
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Kale Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Madencilik Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 19
31		 Dolmadı
195,07493		 1.625.457
1.646.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Maliye TYT 65+2
60+2		 48
62		 Dolmadı
204,61179		 1.614.996
1.513.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Maliye TYT 45+2
40+1		 23
41		 Dolmadı
198,51614		 1.624.142
1.600.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Buldan Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Moda Tasarımı TYT 35+1
35+1		 23
36		 Dolmadı
194,31495		 1.614.875
1.655.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Buldan Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40+1
35+1		 11
36		 Dolmadı
193,18826		 1.538.435
1.668.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Çal Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30+1
30+1		 4
19		 Dolmadı
 1.460.702
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Honaz Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50+2
40+1		 42
41		 Dolmadı
209,11177		 1.621.525
1.449.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Kale Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 35+1
35+1		 9
29		 Dolmadı
 1.592.966
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tavas Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Organik Tarım TYT 25+1
20+1		 7
19		 Dolmadı
 1.529.517
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Honaz Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Pazarlama TYT 35+1
25+1		 11
19		 Dolmadı
 1.603.965
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 20+1
20+1		 9
14		 Dolmadı
 1.620.270
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tavas Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 20+1
20+1		 20
8		 Dolmadı
 1.556.408
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(İÖ)		 TYT 40+1
40+1		 30
41		 Dolmadı
204,68626		 1.617.973
1.512.000
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Kale Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 20+1
25+1		 8
10		 Dolmadı
 1.614.924
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Bozkurt Meslek Yüksekokulu
(Denizli) (Devlet)		 Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 35+1
40+1		 12
21		 Dolmadı
 1.608.762
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Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2022: PAÜ taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması
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